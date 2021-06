Kétszámjegyű áremelkedés jön az ingatlanpiacon is?

Óvatos emelkedés indult az újranyitással az ingatlanpiacon is, egyes szakrtők szerint akár kétszámjegyű növekedés is jöhet az év végéig… Ugyanakkor hamarosan durván kilőhetnek az albérletárak is!

Az elmúlt bő egy évben végletekben működött az ingatlanpiac: volt, hogy teljesen megállt, de voltak olyan időszakok is, amikor rekordok dőltek meg. Ercsey-Orbán Péter, a Livlia.com online ingatlanértékesítő portál ügyvezető-társalapítója azt mondta, kétszámjegyű áremelkedést prognosztizálnak év végéig az ingatlanárak tekintetében a szakértők, de egyelőre kevés az adat ahhoz, hogy ilyen előrejelzésekbe lehessen bocsátkozni. Hozzátette, az albérletpiac is élénkül, év végére pedig akár elérhetik az árak a 2020. januári csúcsszintet is.

Igazi hullámvasút az ingatlanpiac a koronavírus-járvány tavalyi kirobbanása óta. Miközben 2020 március-áprilisában kvázi megállt a szegmens a kijárási korlátozások bejelentésével és emiatt nem kevés közvetítői munkahely szűnt meg és ingatlaniroda csődölt be, úgy voltak olyan időszakok is, amikor jelentős kiugrásokkal tranzakciós rekordok dőltek meg.

Ercsey-Orbán Péter, a Livlia.com online ingatlanközvetítő portál ügyvezető-társalapítója arról beszélt, úgy érzik, ez a kettősség továbbra is jelen van a piacon. Az emberek kivárják a vírushelyzet végét, ami nem véletlen, hiszen a prognózisok szerint idén akár kétszámjegyű áremelkedés is megfigyelhető lesz a lakásáraknál.

„Rendkívül érdekes lesz a következő pár hónap. Rengeteg támogatást vezettek be év elején, ami fellendítette a piacot, de nem lehet megjósolni, lesz-e egy újabb olyan trend, amit nem látunk előre, és ami ezt az egészet letöri. A koronavírus-járvánnyal sem számolt senki, ahogy azzal sem, hogy 2021 januárjában rekordszámú adás-vétel történik majd” – fogalmazott a szakértő.

Mint mondta, a megbízási állomány nagyon lassan növekszik az elmúlt évekhez képest, ami azt jelenti, hogy belátható időn belül viszonylag kevés tranzakció lesz. Egy-egy adás-vételnek három-öt hónap az átfutási ideje, de ilyenből most nincs sok. Ez a statisztika szintén arra utal, hogy az ügyfelek kivárnak és az lebeg a szemük előtt, hogy minél drágábban adják el az ingatlanukat, ráadásul nincs külföldi vevő a korlátozások miatt, pedig a belvárosi piacon rájuk spekulálnak sokan.





Már most érdemes albérletet foglalni a leendő egyetemistáknak

Az albérletpiacon is hasonló folyamatok zajlottak le. Mivel az Airbnb esetében megszűnt a vásárlóerő, a tulajdonosok hosszútávra kezdték el kiadni a lakásaikat, ami miatt túlkínálat keletkezett a piacon és csökkentek az árak.

Ercsey-Orbán Péter úgy fogalmazott, a folyamatok mostanra normalizálódtak. Mivel a járványhelyzet is javul, a piacra is egyre kevesebb ingatlan kerül, ami felhajtóerő az árak tekintetében.

„Ha nem is a 2019-es szintre, de annak közelébe nagyon gyorsan vissza fogunk térni, ahogy újraindul az élet. Mivel nemzetközi turistaforgalomra nyáron nem lehet nagy mennyiségben számítani, a korábbi Airbnb-lakások is megmaradnak valamennyi ideig a hosszú távú kiadás mellett, tehát a kínálat nem fog annyira szűkülni. Ezzel együtt 2021 végén vagy 2022 elején már a korábbi csúcsokat fogják súrolni az árak” – mondta a Livlia.com ügyvezető-társalapítója.

A szakértő azzal zárta a szavait, hogy a szeptemberi iskolakezdésre az egyetemistáknak érdemes már most lefoglalni az albérletet, mert többségük még a 2019-es árak feléért hozzáférhető, de őszre már biztosan nem lesz ilyen rózsás a helyzet.