Kertes házak – a vevők kedvencei, de a panelek is kelendőek!

A járvány nyertesei a kertes házak voltak, és azok a kerületek és települések, ahol ilyen ingatlanok találhatók. Ugyanakkor egy átmeneti megtorpanás után a panelek is magukra találtak. A vevőket azonban a gyenge kínálat és a túl magasra kúszó árak olykor megtorpanásra késztetik.

Továbbra is a másfél, kettő és háromszobás lakásokat a legkönnyebb eladni – jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor a szakértő szerint a korlátozások és a bezártság rávilágított a nagyobb terek és a saját kert fontosságára, így a családok megindultak az agglomeráció felé. Annál is inkább, mivel a home office miatt nem kellett bejárni az irodába, az állami támogatások is ebbe az irányba terelték őket, ráadásul Budapesttől 20-30 kilométerre egy nagyobb budapesti lakás áráért önálló családi házat vagy ikerházat tudtak vásárolni.

Ez érződik más kerületekben is, így Budapest keleti részén is. Itt is elsősorban a kertes, illetve kertkapcsolatos ingatlanokat keresték a vevők, ezeknek éppen ezért emelkedett is az ára az elmúlt évben – jelezte Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ennek oka szerinte az, hogy az online oktatás, illetve munkavégzés miatt az emberek szemében felértékelődött az otthoni környezet jelentősége a munkahely megközelíthetőségével szemben.

Ugyanezt említette Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője is, megtoldva azzal, hogy a legkeresettebbek most a két kerületben a kisméretű családi házak, ez azonban “egy nem létező kategória”, mivel nincs belőlük kínálat. Akik ilyen ingatlant szeretnének, azok legfeljebb arról dönthetnek, hogy egy nagyobb ház vagy egy házrész megvásárlását vállalják inkább.

Utóbbi sem elvetendő, hiszen sok vevőnek most a saját kertrész tűnik a legfontosabbnak. A home office miatt nőtt a családok térigénye, és a zöld terület, a kertkapcsolat, vagy az önálló kert egyre fontosabb sok család életében – tette hozzá. Ennek ellenére a korábban rövid időre megtorpanó panelpiac is új erőre kapott. Közöttük jobban keresik a felújított lakásokat, ugyanakkor egy felújítandó, de jól árazott panellakás is hamar gazdára találhat a szakértő szerint.

Csepelre és a dél-pesti agglomeráció településeire leginkább az jellemző, hogy a legolcsóbb ingatlanokat keresik a vevők: a 20-40 millió árkategóriában élénkebb a kereslet. Az újépítésű ingatlanok iránti érdeklődés ugyanakkor érezhetően visszaesett, nézegetik ugyan őket a vevők, de a folyamatosan változó – leginkább emelkedő – árak sokak lelkesedését lelohasztják – mondta Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

Azt is hozzátette, hogy nem csak a házakat keresik a vevők errefelé, hiszen a panellakások és a téglaépítésű lakások iránt is jelentős kereslet mutatkozik most Csepelen, sok eladása volt a Balla Ingatlannak ezekben a kategóriákban is. Amire viszont nem nagyon mutatkozik érdeklődés a XXI. kerületben, azok a családi házak. Ennek feltehetően az az oka, hogy errefelé a királyerdei részen a legrosszabb állapotú, szinte lakhatatlan házak is 60-70 millió forintba kerülnek.

Ha belső kerületekben nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy az V. kerületben az Országház körüli utcák, valamint a Duna parti, nagyobb méretű – tehát 60-70 négyzetméternél nagyobb alapterületű – lakások a legfelkapottabbak. A négyzetméterárak viszont egymillió forint felett alakulnak – mondta Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodáinak szakmai vezetője.

A VI. és VII. kerületben alapvetően minden típus és helyszín keresett, a VIII. kerületre a Corvin környéke vonzza a vevőket, ahol a kerületi áltagnál magasabb árakkal lehet találkozni a terület fejlődése és rendezettsége miatt. A IX. kerületben pedig változatlanul a József Attila lakótelep a legfelkapottabb, és szinte minden lakástípus keresett, így az ingatlanközvetítők bármilyen ingatlant hirdetnek meg, arra gyorsan érkezik érdeklődő.

A családtámogatások miatt az újépítésű ingatlanokat is keresik a vevők, bár sokan menet közben meggondolják magukat és más konstrukciót igénybe véve inkább használtat vesznek – tette hozzá a szakértő.

A XIII. kerületeben a másfél-kétszobás, erkélyes vagy teraszos ingatlanok a legkeresettebb, de a három-négyszobás, dupla komfortos lakásokat is szeretik a vevők – jelezte Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának vezetője. A befektetők inkább a kisebb, felújítandó ingatlanokat keresik, habár ragaszkodnak a nyomott áron történő vásárláshoz.

Budán, ahol némi mozgást lehetett tapasztalni a járvány hónapjaiban, az az agglomeráció és a külső részek családi házas övezetei voltak: Érd, Nagytétény, a XXII. kerület pereme – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője. A vevők leginkább a 40-50 milliós árszintig keresték az eladó házakat, melyek jellemzően felújítandó állapotúak, minimum háromszobásak, legalább 80 négyzetméteresek, és van saját kertjük. A felújítás persze némi nehézséget okozhat, vagy legalábbis sokba kerül. Kivitelezőt ugyan lehet találni, de meg kell fizetni az árát: a szakemberek ugyanis oda mennek dolgozni, ahol többet fizetnek nekik – jegyezte meg Nagy Csaba.

Hasonló a helyzet a Velencei-tónál is, ahol dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának vezetője szerint legkönnyebben, leggyorsabban szintén az olcsóbb kategóriába tartozó ingatlanok kelnek el. Ebbe a körbe elsősorban a Velencei-tó északi részén található ingatlanok tartoznak, melyek zártkertekből csak nemrég váltak belterületté, és olykor még hiányzik a közművesítés is.

Hozzátette, hogy a Velencei-tó jellemzően nem a luxusingatlanok, hanem a jó ár-értékarányú ingatlanok terepe. Ezt azért tartotta fontosnak kihangsúlyozni, mert akadnak olyan beruházások, melyek elrugaszkodnak a helyi adottságoktól és ezért nehezebben kelnek el.

Dunakeszin a legkeresettebb ingatlantípusok közé jelenleg a 1,5, 2, 2,5 szobás lakások tartoznak, illetve a 100 négyzetméter körüli alapterülettel rendelkező, nappali plusz három hálószobás családi házak. Az ilyen, keresett lakások átlagosan 30-40 millió forintos árszintek között cserélnek gazdát, míg a házak értékesítési árai állapottól és lokációtól függően 60-100 millió forint között mozognak.

A Balatonon szintén megfigyelhető volt a Budapesten és annak agglomerációjában kialakult trend. Miközben ugyanis jelentős a kereslet a partmenti vagy parközeli társasházi lakásokra, megfigyelhető, hogy sokan, akik az elmúlt 10-15 évben lakást vettek nyaralónak, azok azt most inkább kertes házra cserélik – mondta Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője.

A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a társasházakban csak a legjobb adottságú lakások kelnek el gyorsan a kialakult, magas árakon, a többi lakás esetében kivárás a jellemző. A vevők egy része ugyanis úgy véli, hogy túlárazottak az ingatlanok, és arra várnak, hogy a későbbiekben majd enged az árból a beruházó. A tapasztalat azonban azt mutatja az elmúlt évek folyamatai alapján, hogy ezek az ingatlanok sem lesznek olcsóbbak, várhatóan csak még tovább emelkedik az áruk.