Káosz a babaváró hitel körül: tisztázzuk, mi van!

Bár a szabályok viszonylag egyszerűek, rengeteg technikai akadály és bizonytalanság nehezíti azok dolgát, akik mielőbb felvennék az akár 10 millió forintos, kamatmentes babaváró hitelt. A program július 1-jei tényleges elindulása is komoly veszélybe került. Összegyűjtöttünk néhány aktuális dilemmát, kérdés-válasz formában tisztázva a félreértéseket. A Portfolio a Takarék Csoporttal együttműködve 5 alkalmas roadshow-t is indít az új családtámogatásokról: Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Győrben és Pécsett mutatjuk be a részleteket, válaszoljuk meg a személyes kérdéseket. Mindenkit várunk a családtámogatásokról szóló roadshow-ra, itt lehet tájékozódni:ÁTTEKINTÉSJELENTKEZÉS