Kamattámogatott vs. piaci felújítási hitel? Így válassz!

Útnak indult a három százalékos, kamattámogatott otthonfelújítási hitel február elején Magyarországon. Az akár 6 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű konstrukció a felújítások előfinanszírozására szolgál. A bankok mindenesetre eddig is számos konstrukciót kínáltak felújításra, korszerűsítésre. Fancsali Judit az Egyről a kettőre blog szerzőjének írása.

Érdemes jól átgondolni, pontosan milyen büdzsé áll rendelkezésre a munkálatokra és mi érné meg a legjobban. Pénzügyi szakértőnk, Fancsali Judit, az Egyről a kettőre blog szerzője megnézte, kiknek érdemes az új, kamattámogatott felújítási kölcsönt igényelni és mikor éri meg inkább a számos bank termékeként megtalálható, egyéb felújítási hiteleket választani.

Újabb állami támogatás: felújítási hitel kamatkedvezménnyel

Az utóbbi időben bevezetett vagy módosított családtámogatási intézkedések után február elején újabb támogatást indított útjára a kormány: maximum tízéves futamidővel és jelzálog alapú, három százalékos kamattal indította útnak a kamattámogatott felújítási kölcsönt, akár 3 millió forintos állami támogatással zajló felújítások költségeinek megelőlegezésére. A konstrukcióval kapcsolatban a legtöbb kérdésre a Magyar Államkincstár honlapján vagy közvetlenül tőlük érdeklődve kaphatunk választ. Mindenesetre az Erste Bank, a Gránit Bank, a CIB Bank, az MKB, a Budapest Bank, a K&H, az OTP Bank, a Raiffeisen Bank és a Takarékbank portfóliójában már megtalálható, hamarosan pedig újabb pénzintézetek vezethetik be.

Még mielőtt azonban elvesznénk a részletekben, a feltételekben és a támogatott felújítási tevékenységek körében, úgy gondoltuk, érdemes összehasonlítani az új konstrukciót a piacon megtalálható felújítási és korszerűsítési hitelekkel, hiszen számos pénzintézet rendelkezik már a családok és magánszemélyek efféle törekvéseit segítő hiteltermékekkel. A felújítási és korszerűsítési hiteleken kívül a bankoknál még a személyi kölcsön is bevethető erre a célra: ha valakinek csak pár millió forintra van szüksége és/vagy nem szeretne jelzálogjogot bejegyeztetni ingatlanára, például ez az ajtó is nyitva áll.

Az átláthatóság kedvéért az alábbi táblázatban foglaltuk össze a legfontosabb különbségeket:

Mikor érdemes a kamattámogatott hitelt igényelni?

Az államilag támogatott, újabb konstrukció bizonyos élethelyzetekben és családi háttérrel jól jöhet, de különösen akkor érdemes belevágni, ha valakinek

biztonságot ad, hogy az elején is és a hiteligénylésnél is ellenőrzi a bank a jogosultságot

fontos a fix kamatozás: 10 éves futamidővel a három százalékos kamat jobb, mint a piacon elérhető kamatkonstrukciók

belekalkulálható az előtörlesztés a konstrukcióba: 3 millió forint előtörlesztése ugyanis ingyenes, míg az egyéb forrásból történő előtörlesztés, illetve egyéb banki felújítási hitelek esetében a támogatás előtörlesztése is akár az előtörlesztett összeg 1-2%-os díjának egyidejű megfizetése mellett tehető meg (milliónként 10-20 000 forint)

Mikor érdemes piaci hitelt választani?

A kamattámogatott hitel mindenesetre számos élethelyzetre, családi büdzsére és háttérre nem ad jó megoldást, kereteit viszonylag szűkre szabták, így nem ajánljuk, ha

a hitelfelvevőnek hatmillió forintnál nagyobb összegre van szüksége,

az igénylési feltételek valamelyike csak a felújítási munkálatok végére fog teljesülni (például egy éves állandó lakcím)

10 évnél hosszabb futamidő a cél

további adós bevonása szükséges a hitelképességhez

a hitelfelvevő nem szeretne a bank felé elszámolni a számlákkal, hiszen az eddig is létező felújítási hitelek esetében maximum egy újabb értékbecsléssel szükséges igazolni a munkálatokat

a hitelfelvevő nem szeretné azt a kockázatot felvállalni, hogy a hitelfelvétel után, majd a munkálatok végén derüljön ki, megkapja-e a támogatást, hisz ez esetben piaci hitellé válik a kamattámogatott hitel

a hitelfelvevő nem szeretne magasabb adminisztrációs terheket: kamattámogatott hitelnél ez is magasabb, ugyanis többek között be kell nyújtani köztartozásmentességről szóló igazolást, TB-jogviszony igazolást, a gyermek(ek)kel kapcsolatos igazolást.

És akkor nézzük a kamattámogatott felújítási hitel részleteit!

Számszerűsítve nézve a kamattámogatott hitel esetén a várható törlesztőrészletek közelítő nagyságrendű összege a következő (a kezdeti költségek még nem pontosak, mert a banki ajánlatok még formálódnak):

6 millió Ft 10 év futamidővel: ~ 58.000 Ft/hó

3 millió Ft 10 év futamidővel számolva ~ 29.000 Ft/hó

A hitelfelvevőnek a kölcsön felhasználásával megvalósított tevékenységek elvégzését a kölcsön folyósításától számított egy éven belül a számlák vagy azok másolatának a bemutatásával igazolnia kell a hitelintézet felé. A felújítást igazoló, 0 és/vagy 27%-os ÁFA-tartalmú számlákat 2021. január elsejétől lehet gyűjteni, egészen 2022. december 31-ig, de hitelfelvétel esetén erre maximum 1 év áll rendelkezésre.

Ha pedig ez nem teljesül, vagy valaki egyéb okból elveszti a jogosultságát a felújítási támogatásra, vagy ha a felvett felújítási támogatás nem éri el a kölcsönösszeg 25%-át (vagyis egy 6 milliós kölcsön esetében az 1,5 millió forintot), akkor a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik (a kamat jelen állás szerint 5,1% fölé ugrik), és a konstrukció piaci hitellé alakul át. Illetve az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza kell fizetni a Magyar Államkincstárnak.

Milyen feltételek teljesítése szükséges a kamattámogatott felújítási hitelhez?

25 év alatti gyermek legyen a háztartásban

az egyik igénylő rendelkezzen legalább 1 éves TB jogviszonnyal

köztartozás-mentesség

a háztartásban élő család minden tagjának legyen egy éves állandó lakcíme a felújítandó ingatlanban (kivétel, ha a használatba vételi engedély egy éven belül került megadásra, vagy egy éven belül került megvásárlásra az ingatlan

a család valamennyi tagjának együttvéve meglegyen az 50% tulajdoni hányada

a felújítás anyag- és munkadíjának külön-külön el kell érnie a támogatás összegének felét (6 millió forintos felújítási költségvetés esetén legalább 1,5 millió forintos anyagszámla és legalább 1,5 milliós munkadíj-számla szükséges a 3 milliós támogatáshoz)

Milyen tevékenységek számítanak bele a támogatásba?

A tevékenységeket a jogszabály határozza meg pontosan, de kültéri- és beltéri munkákat is el lehet számolni:

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

tető cseréje, felújítása, szigetelése,

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

klímaberendezés beépítése, cseréje,

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje

belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

kerítés építése,

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

terasz, loggia, erkély, előtető építése,

térburkolat készítése, cseréje,

télikert kialakítása,

amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, meghatározott akadálymentesítési munkák,

alapozási szerkezet megerősítése, valamint

beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Az otthonfelújítási kölcsön folyósítása után maximum egy év van igényelni a vissza nem térítendő felújítási támogatást a Magyar Államkincstárnál (MÁK). Ekkor a MÁK ismét meg fogja vizsgálni a támogatásra való jogosultságot. Tehát 2 időpontban is meg kell felelni a személyi feltételeknek. A maximális visszaigénylés 3 millió forint lehet, mely a hitelbe majd betörleszthető, vagyis a támogatás automatikusan csökkenti majd a hitel összegét.

JÓ TUDNI!

Ha valaki kamattámogatott felújítási hitelben gondolkozik, azt mindenképpen tartsa szem előtt, hogy ugyan a bankok a hitelkihelyezéseket elkezdhették február elsejétől, a termékfejlesztés nem minden banknál tudott ennyire gyorsan végbemenni. Ezek a folyamatok hosszas jogi, felügyeleti és államkincstári egyeztetéseket igényelnek, így érdemes még egy pár hetet várni, mielőtt megrohamoznánk a bankokat. Ez amiatt is hasznos lehet, mivel néhány hét elteltével már az ügyintézők is gyakorlottabbak lesznek, és az is sokáig tarthat, mire igényelni tudjuk a társadalombiztosítási jogviszonyt. Sajnos ott a sorbanállás garantált.

Sőt, ahogy már korábban említettük, érdemes a konkrét állásfoglalási kérésekkel és kérdésekkel közvetlenül a Magyar Államkincstárhoz fordulni, ahol szakértők válaszolhatnak a felmerülő problémákra.