A lakásárak alakulását elképesztően eltérően ítélik meg a szakértők 2021-re: a többség jellemzően 5-10 százalékos esést, néhányan azonban ugyanekkora növekedést valószínűsítenek a portfolio.hu friss összeállítása szerint. A nyertesek a családi házak lehetnek a fővárosban.

A világ minden tekintetben a koronavírus-járványra figyelt, de annak gazdasági hatásai a lakáspiacra, a lakásárak alakulására is erős hatással voltak – írja a portfolio.hu friss elemzése. A már tavaly lelassult árnövekedés idén több helyen árcsökkenésbe váltott át, miközben főleg az év második felében fontos kormányzati bejelentések érkeztek. Az biztos, hogy több hosszabb trend megtört idén nemcsak a lakásárakban, de például az évente átadott új építésű lakások számában is. Mi azonban, mint mindig most is arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tartogat számunkra a jövő, éppen ezért a 2021-es évvel kapcsolatos várakozásokról kérdeztük Hangulatfelmérésünk keretében a szakértőket.

A tavaszi hirtelen jött bizonytalanság ellenére meglepően pontos volt az általunk akkor megkérdezett szakértők budapesti lakásárakkal kapcsolatos előrejelzése. Március végén a szakemberek átlagban azt mondták, hogy szeptemberig 7 százalék körül lehet a fővárosi lakásárak csökkenése. Bár még mindig csak a második negyedévet látjuk pontosan, de ez alapján mind az MNB, mind a KSH ehhez nagyon hasonló mértékű árcsökkenésről számolt be. A kérdés az, hogy vajon a csökkenő trend 2021-ben is folytatódik-e.

Mi lesz a lakásárakkal 2021-ben?





A felmérésükben ezúttal kizárólag Budapestre fókuszáltunk és arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon 2021 első negyedévének végéig, valamint 2021 év végéig milyen árváltozások jöhetnek a fővárosi lakáspiacon a panel-, a tégla és a családi házak esetén, és hogy változhatnak a bérleti díjak és a tranzakciószámok.

Budapesten belül a családi házak kategóriája az, ahol a többség már nem számít további árcsökkenésre.

Itt 2021 áprilisáig stagnálás, a jövő év végére pedig néhány százalékos áremelkedés is elképzelhető.

A paneleknél azonban tavaszig még további 3-4 százalék körüli árcsökkenés jöhet, amit egy legalább jövő év végéig tartó stagnálás vehet át.

A tégla lakásoknál minimális, 1-2 százalékos leértékelődésre számítanak a szakértők tavaszig, de utána is inkább stagnálást, mint áremelkedést vetítenek előre.

A bérleti díjakban tavaszig még jöhet egy 2-3 százalék körüli további csökkenés, de amint a járványhelyzet javul, 2021 végéig 4-5 százalékkal felfelé korrigálhat a piac, vagyis a mostani szintekhez egy év múlva is nagyon hasonló lehet a helyzet.

