Jönnek vissza a befektetők, de csak a nyomott áron vennének!

Szállingóznak vissza a befektetők az ingatlanpiacra, de ragaszkodnak a nyomott áron történő vásárláshoz – derül ki a Balla Ingatlan legfrissebb gyorselemzéséből.

Jól érzékelhető módon kikoptak az elmúlt egy-két évben a befektetési céllal vásárlók az ingatlanpiacról, de már akadnak olyan hangok, melyek szerint újra megjelent néhány érdeklődő a körükből, habár a számuk nem éri el a járvány előtti szinteket.

Nagy Andrea, a Balla Ingatlan észak- és bel-budai irodájának szakmai vezetője szerint befektetők az idei évben egyáltalán nem voltak jelen a bel-budai ingatlanpiacon. Pedig az ingatlanközvetítő sok olyan bérbeadóval találkozik, aki úgy véli, hogy még mindig nem tudnak jobb befektetést ingatlanvásárlásnál és -kiadásnál. Ezért ők nem is adják el a befektetésüket, mert az ingatlanban látják a legjobb helyen a pénzüket.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodáinak szakmai vezetője már kicsit másként látja a helyzetet. Szerinte a külföldi befektetők kezdenek újra megjelenni a piacon, ugyanakkor számuk elenyésző a járvány előtti szinthez képest. Úgy véli, hogy amíg nem tér minden vissza a régi kerékvágásba, nem is lehet arra számítani, hogy újra nagy számban vásárolnának a piacon.

Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának vezetője szintén találkozott XIII. kerületben befektetőkkel, akik elsősorban a kisebb, felújítandó ingatlanokat keresték, de ragaszkodtak a nyomott áron történő vásárláshoz. Ugyanakkor az is igaz, hogy a külföldiek inkább eladni szerettek volna, mint vásárolni – tette hozzá.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta idén, hogy lehetett találkozni a két kerületben befektetőkkel, annak ellenére, hogy rövid távú lakáskiadásról most egyáltalán nem beszélhetünk. A jó állapotú lakásokat keresték, melyeket hosszú távra 130-150 ezer forintért lehet kiadni. A felújítással foglalkozó befektetők ugyanakkor nehezebb helyzetben voltak, mivel nehezen találtak olcsó, felújítandó ingatlanokat, ráadásul az építőanyagárak és a munkadíjak drasztikus növekedése is nehézséget okozott számukra.

De nem csak a belvárosban voltak jelen a befektetők, hiszen mint Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője felhívta rá a figyelmet: ebben a dél-pesti kerületben is újra feltűntek. Mellettük megjelentek a külföldi vásárlók is, elsősorban kínai, vietnámi és újabban indiai vevőkkel lehet találkozni.

A Balatonon ugyancsak jelen voltak a befektetők a magas árak ellenére. Mint Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője jelezte, ők vagy új társasház építésébe kezdtek, vagy pedig lakásokat vettek kiadási céllal. Hiszen a bérleti díjak emelkedtek, mivel lekövették az ingatlanárak alakulását. Ráadásul hosszú távon kiadó ingatlanok gyakorlatilag nem is léteznek most a balatoni piacon, ami a szakértő szerint egy jó lehetőség lehet a befektetők számára.

Hasonlóan látja a helyzetet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője is, aki szerint a befektetők ugyan egy időre eltűntek a piacról a növekvő árak, a csökkenő bérleti díjak és a MÁP+ állampapírok térnyerésének hatására, de most úgy tűnik, hogy a romló inflációs adatok, valamint az ismét emelkedésnek indult albérlet-árak jövőre megint vonzóvá tehetik az ingatlanbefektetést.