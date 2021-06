A Jóbarátok forgatásai 2004-ben véget értek, de a vígjátéksorozat népszerűsége azóta sem hagyott alább. A mai napig milliók nézik újra az egyes epizódokat, és ezt tovább ösztönzi, hogy a hat ikonikus karaktert megformáló színész egy show kedvéért nemrég újra összeállt. A Friends: The Reunion a Duna House szakértőit is megihlette, ezért utána néztek, mennyiért is lehetne ma hozzájutni például Monica New York-i lakásához.

Talán nincs is olyan Jóbarátok-rajongó, aki ne vágyakozott volna egy olyan lakásra, mint amiben Monica és Rachel éltek.

A felvételek ugyan egy megépített stúdióban zajlottak, a történet középpontjában álló helyszínt egy Greenwich Village-beli, pontosabban a Grove és Bedford Street sarkán lévő lakóházba képzelték el a forgatókönyvírók – ezt többször meg is jelenítették egy-egy képen a sorozatban.

A lányok egy kéthálószobás, amerikai konyha-nappalis, egyfürdőszobás, erkélyes lakáson osztoztak, ami egyes számítások szerint 105-140 m2 alapterületű lehet. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy az átlagos manhattani albérletek nagyságrendileg harmad ekkorák.

Arról nem is beszélve, hogy míg a szériában – 1994-es piaci árakat alapul véve – havonta 200 dollárt (57.058 Ft) fizetettek a szakácsként és a pincérnőként dolgozó fiatalok, addig a valóságban egy ilyen paraméterekkel rendelkező ingatlannak kb. $4.500/hó volt már akkoriban is a bérleti díja, ami átszámítva 1,2 millió Ft…

Az infláció és az ingatlanpiac ciklikusságának következményeképpen pedig napjainkban akár ennek majdnem dupláját, $8.876-t is elkérhetnek egy albérlőtől egy hónapban, ami több mint 2,5 millió forintnak felel meg.

„Az amerikai ingatlanpiacot sokszor tekintjük távoli mintaként, és hosszútávon sokszor hasonló folyamatokat lehet tapasztalni, mint idehaza. A sorozatból is ismert fiatal generációnak ott is nehéz az otthonteremtés és jellemzően bérlakásokban élnek, bár a lakásvásárlási hajlandóság a tengerentúlon is egyre magasabb, köszönhetően a gazdaságélénkítés miatt szinte 0%-ra csökkentett alapkamat miatt” – árulta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

„Az ingatlanárak változásának tendenciája általában hasonló, mediánértékük azonban jóval meghaladja a magyar piacét. 2020 év végi adatok alapján ugyanis ez az Egyesült Államokban $312.800-nak felel meg, ami több mint 89 millió Ft, amíg Magyarországon a Duna House adatai szerint a fővárosi átlagárak 40-45 millió forint körül mozognak. A Jóbarátok központi helyszíneként bemutatott lakás árát jóval többre becsülik a szakemberek. Ha nem egy fikcióról lenne szó, akkor értéke ma már a 2,2 millió dollárt (nagyságrendileg 628,5 millió forintot) is elérné a környékbeli ingatlanárak alapján.”