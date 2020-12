Jó hír is akad: fél éve nő az építőipari termelés!

Június óta nő az építőipari termelés, folytatódik az ágazat kilábalása a válsághelyzetből. Június óta az építőipar teljesítménye minden hónapban magasabb volt az előző havinál, októberben az előző havi értékekhez képest újabb 1,3 százalékkal nőtt a KSH szerint.

Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára kiemelte, hogy a KSH adatai bizakodásra adnak okot, hiszen a hazai építőipari termelés volumene a májusi mélyponthoz képest folyamatosan, októberre már összesen 11,8 százalékkal javult.

Noha az adatokat az ágazat sajátosságaira figyelemmel több havi összehasonlításban érdemes vizsgálni, az államtitkár kiemelte, hogy 2020 októberében a termelés értéke folyó áron 389,4 milliárd forint volt, ez az idei év második legmagasabb adata. Az érték a nyers adatok alapján másfélszeresen múlja felül 2015 havi átlagait.

A magyar mutatók uniós összevetésben különösen jók: a 2010-es év átlagához képest a tagországok átlagában stagnált az ágazat teljesítménye 2020 szeptemberében a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján, míg hazánkban 48,9 százalékkal volt magasabb 2020 októberében.

Októberben a tárgyhó végi szerződésállomány 1946 milliárd forintot tett ki. A megkötött havi új szerződések összege forintban számolva 2020 októberében 17,3 százalékkal nőtt.

2020 első három negyedévében 12.876 lakást építettek meg, ami éves összevetésben 25 százalékos bővülést jelent. Budapest kivételével az ország egész területén dinamikusan növekedtek a használatbavételek októberig.

Boros Anita hangsúlyozta, hogy az újlakás-kínálaton meglátszik majd a jövőre életbe lépő Otthonteremtési Program elemeinek hatása. Emlékeztetett, hogy az új építésű lakások áfa-kulcsa 5 százalékra csökken, a CSOK igénybevétele esetén visszaigényelhető lesz az áfa, CSOK-os lakásvásárlásoknál eltörlik a vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettséget.

2020 októberében több mint 368 ezren dolgoztak az építőiparban. 2020. január-júliusban 2010 azonos időszakához képest 31 százalékkal, mintegy 37 ezerrel nőtt az építőiparban foglalkoztatottak száma.

Az államtitkár kifejtette, hogy a következő hónapokban a tavaszi visszaesés további korrekciója várható, de az ágazat idei teljesítménye vélhetően 12-13 százalékkal maradhat el a tavalyitól. A járványhelyzet és a korlátozó intézkedések mellett ehhez az is hozzájárul, hogy a jövőre induló otthonteremtési támogatások hatására a háztartások egy része kivár lakásfelújítási, -vásárlási vagy -építési terveivel.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedései és az otthon-felújítási támogatás kedvezően hatnak az építőipar teljesítményére, lehetőségeire is. Az államtitkár kiemelte, az ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelését a szaktárca a jövő évben induló többmilliárdos programmal is támogatja. A megtett és tervezett lépésektől a teljesítménymutatók javulása mellett a minőségi és fenntartható építőipari folyamatok is lendületet kapnak majd.

Részletek a szelektalok.hu oldalon közzétett videón.