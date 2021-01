Interjú Budapest főépítészével : évente 10 ezer új lakás is épülhet

Az új építésű lakásokról és a pesti rakpart átalakításáról is beszélt Erő Zoltán, Budapest főépítésze a Telexnek adott interjújában, amit a portfolio.hu idéz. A főépítész szerint most 5 ezer új lakás épül Budapesten, ami reményeik szerint megduplázódik a következő években.

A kormányzati tervek egyike többek között a pesti rakpart átalakítása, amelyről a főépítész az interjúban is beszélt. Elképzelései alapján egy sokkal kevesebb autót beengedő, rendezettebb rakpart jöhet létre, ahol már nem lenne helye a hajóállomások környékén lévő jegyszedő bódéknak, a Parlament alatti szakaszon több fa kapna helyet, a Belgrád rakparton pedig eltűnnének a betonelemek a 2-es villamos vágánya mellől. A hajóállomás helyén vendéglátó teraszok lehetnének, az autós forgalom pedig ha mehetne is a rakparton, azt is csak két sávban tehetné meg a mai három helyett.

Erő Zoltán az interjúban elmondta, hogy most körülbelül évi 5000 új lakás épül és az 5 százalékos lakásáfától azt remélik, hogy ez évi 8-10 ezerre nő Budapesten.

Ha konjunktúra lesz és nő a lakások iránti kereslet, ötéves távlatban 50-70 ezer új lakáshoz az kell, hogy haladjon a területek előkészítése és legyen piaci kereslet, valamint az, hogy infrastruktúra-fejlesztések le tudják ezt követni. Ehhez fel kell tűrni az ingujjat – mondta.

A főépítész azt is hozzátette, hogy a 800 000 – 1 000 000 forintos négyzetméterárú lakások felvevőpiaca egyszer betelik, így talán érdemes lehet egy olcsóbb lakhatási forma kialakításán is gondolkozni.

“Ingatlanfejlesztőktől kérdeztem nemrég, hogy mindenképpen csak Mercedest akarnak gyártani, nem tudnak valami olcsóbb típust is? Mondták, hogy persze, Opelt is tudnak meg Skodát is. Azaz nem kell minden lakásnak luxusnak lenni, alacsonyabb árszínvonalon is fognak értékesíteni lakásokat.”

A főépítész a ferencvárosi atlétikai stadionnal kapcsolatban is elmondta a véleményét, miszerint nem a létesítmény nagysága az aggasztó, hanem a zártsága.

Vízpartra kevésbé szoktak stadionokat építeni, mert a stadion egy olyan létesítmény, ami befelé működik. Az önkormányzat ígéret kapott ugyan arra, hogy az új atlétikai stadion földszintje, az őt körülvevő parkkal, folyóval kommunikálni fog, de ettől az még nem változik, hogy a Duna-partot erre a célra beáldoztuk.

A Nyugati téri felüljáró bontásáról, illetve a környék rendezéséről elmondta, hogy örömteli lenne, ha legalább elkezdődhetne ebben a ciklusban. A forgalomcsillapítási tervekről az interjú során úgy fogalmazott, hogy csőbe van töltve a Kossuth Lajos utca – Rákóczi út tengely forgalomcsillapítása és átrendezése, valamint a Nagykörút megújítása.

Alapvetően örülünk a barnamezős, rozsdaövezeti programnak, a szomszédos fővárosokban is ez most az egyik legfontosabb városfejlesztési téma. Fontos azonban, hogy szakértői egyeztetések útján történjen ez a kijelölés, ne csak kormányrendelet útján – hívta fel a figyelmet Erő Zoltán, főépítész; erről még a 2020 szeptemberében megtartott Portfolio.hu Lakás Konferencián beszélt, ahol még az akkor kiemelten kezelt rozsdaövezetek lakásfejlesztési lehetőségei voltak a fókuszban.