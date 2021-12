Interjú Balla Ákossal – a támogatások így hatottak

A TLE (Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület) szakértőket kérdez az otthonteremtési támogatások eredményességéről, hatásairól, lehetőségeiről. Ezúttal Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője válaszolt. Beszélt arról, hogy szerinte mi fékezi a támogatások kihasználását, mi okozza az áremelkedéseket, hogyan zárná be a kiskapukat, és kinek reális ma a saját lakás megvásárlása.

– Mi alapján, milyen mutatók szerint lehet értékelni a jelenlegi lakástámogatási támogatási rendszert, és ezek alapján te hogyan értékelnéd?

– Balla Ákos: A mostani támogatási rendszer nem a piacnak szólt, nem az volt a fő cél, hogy több lakás épüljön, hanem a családok támogatása. Viszont, ha ez volt a cél, akkor a mérőszámnak a született gyermek számának kell lennie, és hogy hányan éltek az otthonteremtési támogatásokkal. Tudomásom szerint több gyerek született, mint korábban, de talán nem annyival, mint amennyivel remélték. Ettől még nem mondanám sikertelennek ezt a programot, tekintettel arra, hogy nem volt drámai csökkenés a lakásépítésekben a negatív hatások ellenére sem.

Nem azt mondták, hogy sokat akarunk építeni, hanem hogy sok családot akarunk támogatni, aminek persze a haszonélvezője volt az építőipar. Alapvetően jól járt ezzel a lakásszektor, hiszen egyébként egy nagyon lassan megújuló lakásállományról van szó Magyarországon.

A mostani támogatási rendszer előnye mindenképpen, hogy ez végre egy céljaiban kiszámítható rendszer, tehát az elmúlt években nem voltak 180 fokos irányváltások. A támogatási rendszer a családok támogatására lett felfűzve, és ez adott egy állandóságot.

Jónak ítélem, hogy az áfatámogatás most hosszabb távra nyitott. Szerintem a két év elegendő az előkészítéshez, a nagyobb projektek elindításához is, plusz van még idő a kivitelezésre. Elvárható, hogy professzionális ingatlanfejlesztők építsenek társasházakat, akiknél megvan ehhez minden feltétel. Az az ingatlanfejlesztő, aki még a jövő évben sem tudja elindítani a projektjét, miközben objektíve kedvező a környezet, annak valószínűleg más problémája van (hiányzik az önerő, a know how, a személyi állomány stb.). Persze, jó lenne kitolni a kereteket, és nem négy években gondolkozni ilyen programoknál, de már a négy év is egy viszonylag tervezhető időtáv lenne. A korábbi áfaidőszak vége előtt is már csökkent az aktivitás, bezuhantak az építések, és ezt jó volna elkerülni egy gördülő tervezéssel. Azt nem szabadna hagyni, hogy egy négyéves perióduson belül a negyedik, vagy akár a harmadik év is elvesszen a hosszabbítás bizonytalansága miatt.

Szerintem az 5%-os áfa egyébként egy jól átgondolt mérték, ezt az ingatlanfejlesztők is örömmel fizetik be. És örömmel fizetnék be akár tíz éves távlatban is.

Nagyon örülök annak, hogy az energiatudatosság is felkerült a támogatásoknál a palettára, ez nagyon nagy előrelépés. Ebben a kérdésben nagyon rosszul álltunk, senkit nem érdekelt korábban, hogy milyen energetikájú lakást vásárolt. A BB energetikai elvárást ehhez képest nagyon okos gondolatnak tekintem. Jó lenne, hogyha a támogatásokat minőségi ingatlanra költenék a családok, de a kommunikáción lehetne még erősíteni, mert az emberek egyelőre nem nagyon tudják, hogy mit jelentenek ezek az energiaosztályok, ez a minőség, ez a műszaki tartalom.

– Lehet a támogatási rendszernek valamiféle negatív hatása is?

A válasz és további részletek itt:

https://www.igylakunk.hu/blog/a-szakemberkepzes-kulcsfontossagu-a-lakastamogatasok-sikerenhez