Az e hírportált is üzemeltető Otthontérkép Csoport új vezetőséggel, és új, innovatív szolgáltatásokkal mutatkozik be a május 6. és 8.-a között megrendezésre kerülő Lakás 2022 Kiállításon. A Csoport többek között az ingatlantajolo.hu, otthonterkep.hu, magazin.otthonterkep.hu, irodahaz.info, raktar.info és tehát: az ingatlanhirek.hu odalak üzemeltetője is.

Április végével, egészen pontosan múlt pénteken, április 29-én a Mapsolutions Zrt. igazgatósága új vezetőket bízott meg – a többek között az Ingatlantajolo.hu portált is üzemeltető – Otthontérkép Csoport irányítására. A vezérigazgatói feladatokat a jövőben Ballagó Antal, a Csoport korábbi értékesítési vezetője látja el, aki a továbbiakban is koordinálja és segíti a sales csapat eredményes működését.

A vezérigazgató-helyettesi kinevezést Tóth András, a Csoport korábbi marketing vezetője kapta, aki szintén ellátja korábbi feladatkörét is. Továbbá a Csoport új pénzügyi vezetővel erősödött Sereg Viola személyében.

“A megújult vezetés a korábbiaknál is agilisabban, ambiciózusabb tervekkel, stratégiával mutatkozik be ügyfeleinek és az ingatlanok iránt érdeklődőknek most hétvégén (május 6-8-a között), a Portfolio.hu által szervezett Lakás 2022 Kiállításon, a MOM Sport Rendezvényközpontban” – mondta el Ballagó Antal, a frissen kinevezett vezérigazgató.

“Antival jól ismerjük egymást, hosszú évek óta szorosan együtt dolgozunk a Csoport sikereiért, irányításával továbbra is az a célunk, hogy az ingatlanpiaci igényeket a tőlünk megszokott innovatív megoldásokkal, és ügyfélorientált szemlélettel szolgáljuk ki és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével meghatározó mérföldköveket fektessünk le a hazai ingatlanhirdetési piacon.” – tette hozzá Tóth András vezérigazgató-helyettes.

Természetesen az Ingatlantájoló és az Otthontérkép portálok csapata a háttérben hosszú évek óta folyamatosan azon dolgozik, hogy az ingatlant hirdetők és az ingatlant keresők igényeit a mai kornak megfelelő, innovatív megoldásokkal szolgálja ki, melyhez saját, dedikált informatikai fejlesztő csapat áll rendelkezésre házon belül.

Csak emlékeztetőül az elmúlt időszak fontosabb újdonságai és fejlesztései:

Teljesen megújult felületet, AMP kompatibilitást, valamint kiszolgáló technológiát kapott az ország egyik legnagyobb ingatlanhirdetési oldala, az Ingatlantajolo.hu,

A fejlesztéseknek köszönhetően az Ingatlantajolo.hu lett a leggyorsabb magyar ingatlanhirdetési portál (forrás: Google PageSpeed 2022. április),

2021-ben a magyar ingatlanhirdetési piacon egyedülálló, kétszintű licitrendszer bevezetése az Ingatlantajolo.hu-n, mely 2022. áprilisában egy újabb licit rangsorolási tényezővel bővült, ezzel maximálisan kiszolgálva a hirdetők igényeit – természetesen az ingatlant keresők felhasználói élményének szem előtt tartásával,

Teljesen megújult az irodahaz.info és raktar.info oldalak felhasználói felülete, mely sokkal letisztultabb és átláthatóbb lett a látogatók számára

Irodahaz.info és Raktar.info látogatói ezentúl egyetlen ajánlatkérési űrlap kitöltésével akár több tíz releváns iroda, vagy raktár tulajdonostól is kaphatnak ajánlatot, így rövidítve a keresés folyamatát és segíteni meghozni a legjobb döntést,

Magánhirdetői csomagok árazása a piaci igényekhez került igazításra.

Találkozzunk személyesen, most hétvégén a Lakás 2022 Kiállításon, vagy keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén!