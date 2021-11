Már ingatlant is egyre inkább online akarunk vásárolni: ebben segít egy forradalmi magyar proptech megoldás. Az ún. elő stream felforgathatja a piacot – akár 24 órán belül megvalósulhat egy tranzakció.

Koronavírus és borúlátó előrejelzések ide vagy oda, a hazai ingatlanpiac továbbra sem veszít lendületéből: 2021 második negyedévében az összevont lakáspiaci árindex 195,5% volt, míg a harmadik negyedévben meghaladta a 7000-et a kiadott építési engedélyek és bejelentések száma. Az értékesítés egyelőre tartja a tempót a száguldó piaccal, de mind vásárlói, mind eladói oldalról érthető módon megjelent az igény a gyors, biztonságos és minél kevesebb személyes érintkezéssel járó adásvételi folyamatra.

A modern videostreaming megoldásokat fejlesztő magyar RECnGO új termékével egyszerre több száz érdeklődőnek lehet online megmutatni az eladó ingatlant vírus-biztosan, miközben rekordidő alatt juthatnak el a felek az ajánlattételig és a szerződéskötésig. Hasítanak a proptech fejlesztések, nem érdemes kimaradni!

2015-ben hívta életre a az Ustreamtől érkező Schwarz Gábor alapító társával, Szél Gergellyel a RECnGO névre keresztelt startupot, a cég sikertörténete azonban egy 2019-ben érkezett, jelentős befektetéssel vett igazi fordulatot. Az ötletgazdák arra a felismerésre támaszkodva alapították meg cégüket, hogy az élő közvetítések piaca eszeveszett tempóban bővül, és a videós tartalomgyártók között egyre több a lelkes amatőr, akik otthon, saját eszközeikkel gyártják a képi anyagokat a különböző közösségi csatornákra.

Innovációjuk éppen erre a területre hozott forradalmat: applikációjukkal akár egy 6 kamerás élő közvetítést is levezényelhetnek a felhasználók csupán a saját okoseszközeik segítségével és valós időben szerkeszthetik az anyagokat. Habár az influenszeripar kétségtelenül sokat profitálhat a fejlesztésből, a gyorsaság, költséghatékonyság és egyszerű használat miatt várható volt, hogy más szegmensek is lecsapnak a megoldásra – és éppen ezekre az előnyökre van szüksége az pörgő ingatlanpiacnak is.

Hasítanak a proptech fejlesztések

Nemcsak hazánkban zajlik az évek óta tartó ingatlanpiaci forradalom, a bérleti díjak és a lakásárak az Európai Unióban 2021 második negyedévében folyamatosan emelkedtek, 2020 második negyedévéhez képest pedig 1,3, illetve 7,3 százalékos növekedés tapasztalható az Eurostat ingatlanpiaci felmérése szerint. Nem csoda, hogy a mindenhová begyűrűző digitalizáció egyre több területen nyújt támogatást az ingatlanértékesítésben is, és szaporodnak az ún. proptech (property technology vagyis ingatlantechnológiai) megoldások. Ezek között képvisel egészen újszerű és innovatív irányt a RECnGO fejlesztése, mellyel a komoly versenyben lévő ingatlanirodák jelentős versenyelőnyre tehetnek szert. Az élő stream megoldással lehetőségük van formabontó és költséghatékony módon bemutatni az eladásra szánt lakást, egyben lead generálásra és az értékesítés következő lépcsőfokainak előkészítésére használni a modern technológiát.

“Új megoldásunk teljes mértékben közös munka eredménye, így biztosak vagyunk benne, hogy maximálisan megfelel az ingatlanértékesítő partnerünk igényeinek. Az együttműködés kezdetén számos kérdés merült fel, például, hogy hogyan tudjuk egyszerre minél több érdeklődőnek megmutatni a lakást biztonságosan, vagy hogy az esetenként akár 100 potenciális vevő hogy juthat azonos időben információhoz? Nos, a Friedmann Properties-zel együttműködve megtaláltuk a válaszokat a kérdésekre, és az eredmények magukért beszélnek: 96 néző tartott velünk, 20 kérdés és 7 komolyabb érdeklődés érkezett, végül pedig 3 árajánlat futott be és a komplett tranzakciót sikerült lezárni 24 órán belül. Ami a technológiát illeti, összesen 5 okostelefont helyeztünk el a lakásban, a bemutatót pedig az ingatlaniroda Facebook oldalán közvetítettük, élőben szerkesztettük.” – mondja Szél Gergely, a RECnGO ügyvezetője.

Így csinálja egy modern ingatlaniroda

A koronavírus negyedik hullámának felfutásával ismét felmerül a kérdés: meg tudja törni a járvány az ingatlanpiaci lendületet vagy a korábbiakhoz hasonlóan maximum átmeneti lassulásra és a vásárói igények eltolódására számíthatunk? A Friedmann Properties úgy látja, alapvetően maradnak a korábbi trendek – elénkülő kereslet a vidéki és Balaton-környéki ingatlanok iránt, a lakásokkal szemben a családi házak növekvő népszerűsége –, hacsak nem vezetnek be tartós lezárásokat és emiatt megtorpan a gazdaság. Ugyanakkor azt is fontos felismerni, hogy az élet legtöbb területéhez hasonlóan a fogyasztási szokások ezen a területen is megváltoztak: a lakásügyeiket is gyorsan, biztonságosan, a lehető legkevesebb személyes érintkezés nélkül szeretnék intézni az érdeklődők és az eladók is. Érdemes tehát az ingatlanirodáknak is elgondolkodni, hogy milyen új gyakorlatokkal és technológiai eszközökkel tudják hatékonyan kiszolgálni ügyfélkörüket.

“Mindig is rugalmas, az újdonságokra szívesen nyitó ingatlanirodaként gondoltunk magunkra, így folyamatosan keressük az innovatív megoldásokat a piacon. A járvány még inkább megerősített minket abban, hogy az ügyféligények gyors követése és maradéktalan kiszolgálása kulcstényező lesz a jövőben, így jött az ötlet, hogy egyfajta “lakás talk show” formátumban, a RECnGO fejlesztését használva mutassunk be egy ingatlant. Ami még minket is meglepett, hogy teljesen új eszközök kerültek a kezünkbe: az élő közvetítést megelőzően például fel tudtuk tölteni a lakásfelújítás előtt készült képeket, így a videóban könnyedén láthatták a nézők, mennyit szépült-újult az ingatlan. Az eredmények magukért beszélnek, és az elégedett ügyfeleket látva máris a következő lépéseken gondolkodunk.” – mondja Friedmann Tamás, a Friedmann Properties ügyvezetője.