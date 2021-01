Az elmúlt évben hosszabbá vált az ingatlanok értékesítési ideje a hazai ingatlanpiacon. Ennek több oka is van, a magasan kitartott áraktól kezdve a járványon keresztül a vevői elbizonytalanodásig – állapítja meg a Balla Ingatlan friss helyzetelemzése. A kérdés, fordul-e a negatív trend, például a bőkezű támogatások révén.

Az elmúlt egy év nem kedvezett azoknak, akik gyors ingatlanértékesítésben reménykedtek. Az ingatlanközvetítők szavai szerint “megnyúltak” az értékesítési idők, illetve pontosabban fogalmazva, sok az olyan túlárazott ingatlan, melyet az áruk miatt lehetetlen eladni, ez pedig teljesen eltorzítja az átlagos értékesítési időre vonatkozó adatokat.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője rámutatott, hogy az elmúlt években megszokott keresleti piac kínálativá alakult, aminek következtében az érdeklődők egyre több ingatlan közül választhatnak.

A bővülő kínálat természetesen jelentősen megnövelte az értékesítési időt is, így azok az ingatlantulajdonosok, akik nem reagáltak árváltozással a forduló piaci helyzetre, a korábbi gyors eladásokhoz képest jóval hosszabb értékesítési időre számíthatnak.

Amikor ingatlanvásárlásra kerül a sor, az emberek most sokszor nem tudnak vagy nem mernek dönteni – vélekedett Nagy Andrea, a Balla Ingatlan észak-budai irodájának szakmai vezetője. A vevők érdeklőnek ugyan az eladó ingatlanok iránt, nézelődnek is a piacon, de azt látják, hogy az árak megfizethetetlenül magasak, így pedig igen lassan realizálódnak az adásvételek – tette hozzá.

Mint mondta, ez azt jelenti, hogy jelentősen és egyre inkább nő az értékesítési idő, de annyira torz most a piac, hogy nem lehet konkrét időtartamot meghatározni. Ugyanakkor nincs más lehetőség az eladásra, mint az árak csökkentése, hiszen mint az ingatlanközvetítő jelezte: azok az ingatlanok, melyeket a közelmúltban eladtak, kivétel nélkül a korábbinál mérsékeltebb áron találtak maguknak új tulajdonost.

Ugyanezt fogalmazta meg Tóth Viktória, a Balla Ingatlan kerületi irodavezetője, aki szerint nehéz most egzakt választ adni, arra a kérdésre, hogy mennyivel nőtt az értékesítési idő az elmúlt hónapokban. Mint mondta, rendkívül eltérő eladási időkkel lehet találkozni: egy értékesítés sikere leginkább attól függ, hogy mennyire motivált az eladó, és attól, hogy hajlandó-e elfogadni az ingatlanközvetítő eladási árra vonatkozó javaslatát.





Ugyanakkor sok olyan tulajdonos hirdeti az ingatlanját, akinek a számára az eladás nem létkérdés, ők pedig így kitartanak a korábbi, magas árak mellett. Ennek következtében növekednek az értékesítési idők – jelezte Rencsevics Mária is, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője is. Ő is azt hangsúlyozta, hogy az, aki elfogadja az ingatlanközvetítő által javasolt hirdetési árat, az átlagosnál lényegesen gyorsabb eladásra számíthat.

Mint mondta, egy hét alatt is adtak el lakást, annak köszönhetően, hogy a tulajdonos alkalmazkodott a piaci tendenciákhoz, és reális értékesítési árat határozott meg. Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy vannak olyan ingatlanok, melyek könnyebben eladható, így a felújított ingatlanokat az átlagnál könnyebben lehet értékesíteni, illetve keresettek még a kisméretű lakások, ahogy a csendes, zöldövezeti ingatlanok iránt is egyre nagyobb igény mutatkozik.

Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy még most is akár napok alatt el lehet adni a jó minőségű és keresett ingatlanokat. Szerinte az átlagosnál gyorsabban eladható ingatlanok körébe az új vagy 2000 után épült ingatlanok tartoznak, de minden olyan ingatlant viszonylag könnyű eladni, mely nem igényel nagyobb felújítást, átalakítást.

A jó beosztású, felesleges közlekedőktől és kieső terektől mentes lakásokra a legkisebb mérettől a legnagyobbig határozott igény mutatkozik.

A nehezen eladható ingatlanok viszont sokkal hosszabb ideig beragadnak a kínálatban, és ezek miatt nem is nagyon érdemes átlagot számolni az értékesítési idők kapcsán – jegyezte meg Kántor Istvánné. Balla Frigyes Dunakeszi ingatlanpiaca kapcsán végül konkrétumokat is megemlített: ha az agglomerációs településen a vevők számára elfogadható áron tudják meghirdetni az ingatlanokat, úgy a lakások 2-3 hónap, a családi házak pedig 4-6 hónap alatt találnak új tulajdonost.

Mindezek alapján elmondható, hogy aki valóban el akarja adni most az ingatlanját, annak a piachoz igazodva, az ingatlanközvetítők szakmai tanácsai alapján kell meghatároznia az eladási árat, ha azt szeretné, hogy a tranzakcióra belátható időn belül sor kerüljön.

Aki viszont ragaszkodik egy ár-elképzeléshez, annak lehet, hogy a jelenlegi piaci helyzetben tanácsosabb eegyelőre visszavonulnia, amíg ismét nem kerül sor trendfordulóra.

(Bár azt nem tudhatjuk, hogy a trendfordulóra hónapokat (az új lakástámogatások “beérését”), vagy akár éveket kell-e még várni… – a szerk.)