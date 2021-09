Íme szuper-olcsó jegybanki lakásvásárló-házépítő hitel részletei!

A megítélt összeg szakaszos folyósítás esetén 4 évig hívható le, egyösszegű folyósítást esetében pedig 3 évig. Tehát építési munkákra a Terméktájékoztató alapján 4 év van, de a bankok ennél eddig szigorúbbak voltak. Új lakás vásárlásnál pedig a legtöbb bank csak függőben tartásos adásvételi szerződés (mely a használatba vételi engedély előtt maximum 180 nappal szokott megköttetni) megkötése után fogadja be a hitelkérelmet, van aki tulajdonjog fenntartásos szerződésre is finanszíroz az eddigi gyakorlata alapján (melynél akár évekkel későbbi is lehet az átadás), melynél akár releváns lehet a 3 év. De alapvetően a banki gyakorlat lesz várhatóan szigorúbb a folyósításra nem a rendelet.