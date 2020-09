Íme, az első “zöldmezős” SZIT – a SunDell

A minap Szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) vette nyilvántartásba a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a SunDell Estate Nyrt-t. Ezzel az első olyan társaság lett az országban, amely nem egy már bejáratott tőzsdei jelenlét után választotta ezt a működési formát, hanem végigment a bevezetés összes lépésén, majd a belépéssel szinte egyidőben vált szabályozott ingatlanbefektetési társasággá.

Az első „zöldmezős SZIT” megjelenése mérföldkő a magyar ingatlanpiacon.

A SunDell Estate idén júliusban lépett a BÉT parkettjére, és mivel ezzel a lépéssel minden törvényi feltételt teljesített, kérelmezte, hogy a NAV szabályozott ingatlanbefektetési társaságként vegye nyilvántartásába. A társaság tegnap közzétette, hogy kézhez a kapta a NAV tájékoztatását, hogy a társaság SZIT-ként való nyilvántartásba vétele megtörtént.

A SunDell Estate Budapest kertvárosias övezeteiben épülő lakóparkok építésének megszervezésével, a felépült lakások értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik. A társaság nevét olyan projektek fémjelzik, mint a Levendula Lakópark, a Nérium Lakópark és a Paskal Garden.

Miért előnyös a SZIT?

A SZIT egy olyan részvénytársaság, ami ingatlanhasznosítási céllal működik. A forma azért előnyös, mert rendkívül kedvező adózási szabályok vonatkoznak rá, mint például a társasági adó és helyi iparűzési adó alóli mentesség. Ehhez a kedvezményhez, az ilyen formában működni kívánó társaságoknak meghatározott jogszabályi előírásoknak is meg kell felelniük (közkézhányad bevezetése tőzsdére, kötelező elvárt osztalék stb.)

„Elkötelezettek voltunk abban, hogy hatékonyan átszervezzük korábbi projekttársaságainkat és létrehozzunk egy egységes irányítású, transzparens vállalatot, a SunDellt, amelynek neve összekapcsolható a jó minőségű lakópark projektjeinkkel. Mivel céljaink és vállalásaink egybeestek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságoktól elvárt követelményekkel, amely társaságok adózása kedvezőbb, érthető módon, azt választottuk, hogy ne csak egyszerűen nyrt. formában működjünk tovább, hanem kifejezetten szabályozott ingatlanbefektetési társaság legyünk. A jövőben is folytatjuk lakópark beruházásainkat. Új tőkét egyelőre nem vontunk be a tőzsdén keresztül, az MNB NKP programja keretében azonban tervezzük, hogy kötvényeket bocsátunk ki a közeljövőben és vezetünk be a BÉT-re” – mondta el Piukovics András, a SunDell igazgatósági tagja.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként való működési struktúra kialakításában és a tranzakció végrehajtásában a társaság tanácsadója az EY volt. A tanácsadócég adó, pénzügyi és jogi szakértői közösen vettek részt a vállalat felkészítésében és tőzsdére vitelében. Tranzakciós tanácsadóként a Concorde MB Partners is közreműködött a projekt támogatásában.

„Szeretjük a kihívásokat és ügyfeleinket olyan tranzakciók végrehajtásában segíteni, amelyek egyedülállók a piacon. A SZIT törvény 2011. évi megalkotása óta több ingatlanhasznosító -és fejlesztő társaság érdeklődve fordult a kedvező adózási formát biztosító új jogintézmény felé, de eddig nem került sor ilyen tranzakciókra, mert a jogszabály első formája több kérdést nyitva hagyott” – nyilatkozta dr. Várszegi Sarolta, az EY Law associate partnere. „Bár a törvény később többször módosult, a kezdeti gyerekbetegségek elrettentették a cégeket és sokat kellett várni arra, hogy valaki vegye a bátorságot és végig menjen ezen az úton. A SunDell ezt most megcsinálta, és bizakodók vagyunk, hogy pozitív példájuk élénkítően fog hatni, a magyar tőkepiac diverzifikálódik és egyre több ilyen speciális társaság részvényei kerülnek a hazai tőzsdére” – tette hozzá.