Nemrégiben készült egy friss, nemzetközi jelentés arról, hogy az ingatlanos szakma, illetve a weben elérhető legnagyobb ingatlan-értékesítő portálok miként reagáltak a járványhelyzetre.



Hogyan lehet kezelni, a jelenlegi, teljességgel váratlan, de nem csak a világgazdaságot vagy a helyi piacokat, de egyúttal a mindennapi életünket is gyökeresen átalakító helyzetet? Legalábbis a mi szűkebb szakterületünkön, az ingatlanpiacon.

Erre a kérdésre ezúttal nemzetközi szakértők válaszait keresve bukkantunk rá az AIM Group Marketplaces Report nevű kiadványának pár hete megjelent anyagára. (Az AIM Group egy nemzetközi tanácsadó vállalat, az online piacterek globális szakértője.)

Az AIM Group elemzése szerint az ingatlanokat kínáló piacterek mindenütt a világon villámgyorsan reagáltak a járványhelyzet jelentette kihívásokra.

Hatalmas kedvezmények, de csak átmeneti csökkenés

Először is az ingatlanközvetítők a legtöbb országban és portál esetében 30-33%-os, de esetenként akár 50-75%-os előfizetési díj kedvezményeket kínáltak. Egy másik modell szerint ingyenes hónapokat adtak 3 hónaptól 9 hónapig terjedő időszakra a szolgáltatásaikra. Ugyanakkor a friss, tehát az új (nem a megújított) hirdetések száma nemzetközileg 40-80%-kal csökkent – legalábbis átmenetileg, az első hetekben. április közepétől itthon újra nőni kezdett a piac, így a hirdetések száma is, és a nemzetközi piacon ugyancsak hasonló tendenciák tapasztalhatók.

Jön a virtuális valóság

Az ingatlan tranzakciók esetében elsősorban a személyes kontaktusok kerülése, hiánya vezetett a visszaeséshez. Válaszképpen számos portálnál elindultak a videós és/vagy virtuális valóság (VR) alapú bemutatások. Svédországban és az Egyesült Államokban élő videóközvetítéses (live stream) ház és lakásbemutatók is terjedni kezdtek most. Japánban applikáció is segít: ezen keresztül a közvetítők dokumentumokat, videókat, és egyéb infókat oszthatnak meg az érdeklődőkkel. Amerikában egy másik app segítségével – igény esetén – a vevő időpontot foglalhat a közvetítőnél egy virtuális sétára.

Ezek a megoldások sok esetben enyhítenek a megtekintési nehézségeken, de elsősorban az előszűrésben, válogatásban segítenek, hiszen 100-ból legfeljebb 1-2 vásárló választ akár csak befektetési ingatlant is úgy, hogy személyesen soha nem látta. Azaz a személyes megtekintés ezen a piacon jellemzően nem megspórolható. (Erre is van egyre több példa nyugaton, a nemzetközi nagyvárosokban például, de nyilván ez a megközelítés nem lesz általános még jó pár évtizeden át.)

Brit huzavona

A nemzetközi gyakorlatban arra is találunk példát, hogy egyes szereplők piacszerzésre próbálták használni a kialakult helyzetet. Például a brit piacon második pozícióban lévő Zoopla azt ajánlja, hogy az a közvetítő, aki lemondja a legnagyobb konkurense, a brit piacon vezető Rightmove-nál lévő előfizetését, és nála 18 hónapos szerződést köt, 9 hónapig ingyen hirdethet. (Egy ilyen merész húzás akár versenyjogi aggályokat, a verseny tisztaságának kérdését is felveti persze.) Akárhogy is, ez egy komoly lépés, amellyel a Zoopla szeretné legyűrni a Rightmove-ot. Érdekesség, hogy a Zoopla használja a valódi telefonhívások számának mérését, míg a Rightmove nem.

Ha a hirdetési portál maga vesz lakásokat…

Van egy olyan egészen egyedi modell is Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban, amelyet iBuyingnak hívnak.. A múlt év „nyerő” új üzleti modellje ez, amikor a hirdetési portálok saját tőkéből ingatlanokat vásárolnak(!), és azokat haszonnal eladják.

Tehát az ingatlanközvetítői tevékenységet, a tulajdonosi jogokat is magukhoz vonják, a hirdetésen kívül. Ezt a modellt – a piaci sokk miatt – most az összes ezzel foglalkozó portál befagyasztotta. Csak a meglévő készleteket értékesítik, így a Zillow, a Redfin, az OpenDoor, az OfferPad.

Nemzetközi vevői magatartás

Nem csak itthon, de külföldön is igaz, hogy akinek most van készpénze, vagy gyorsan mobilizálható egyéb befektetése (államkötvény, befektetési jegy, vagy akár részvény) az jó vételre vár, de mint említettük, az továbbra sem valószínű, hogy teljesen digitálisan vegyenek akár a befektetők is ingatlant – néhány extrém példától eltekintve legalábbis.

Jelenleg inkább jók a kilátások, felkészültebb a világ

A szigorú intézkedések jelentős enyhítése világszerte jellemző, és ha jön is újabb fertőzési hullám, ott már mindenki felkészültebb lesz, nem lesz ekkora „ijedtség-meglepetés-faktor”, tehát kiszámíthatóbb mozgások várhatók.

Persze az ingatlan-értékesítőknek fel kell készülni a kisebb tranzakció-számokra, így rövid távon az ágazatban a költségcsökkentés, és a lehető legtöbb bevétel tartalékolása lehet a célravezető stratégia.

Ugyanakkor az ingatlan szektor legtöbb szereplője külföldön is és belföldön is bizakodó, amit arra alapoznak, hogy az emberek ingatlan vásárlási igénye nem fog jelentősen változni a válság hatására, azaz viszonylag gyorsan vissza fog térni a tranzakciók száma.

Ráadásul – mint szó volt róla – a virtuális bemutatási lehetőségek segíthetnek az előszűrésben és gyorsíthatják az ingatlan keresést a leginkább digitalizált piacokon, de helyettesíteni nem nagyon fogják a személyes megtekintést még egy jó ideig.