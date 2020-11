Így reagált a magyar ingatlanpiac a vírusra

Bár a tavaszi hónapokban mindenhol befagyott az ingatlanpiac, abban már nagy eltérés mutatkozik, hogy mennyire állt helyre a forgalom az egyes budapesti kerületekben, az agglomerációban, vagy épp a Balaton és a Velencei-tó ingatlanpiacán. De ha részben vagy egészen helyre is állt, felmerül a kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós, hiszen sok ma a bizonytalanság például a járvánnyal és az új támogatásokkal kapcsolatosan is…

Márciusnak nagyjából a közepétől a koronavírus-járvány mintegy egy-másfél hónapra teljesen befagyasztotta a hazai ingatlanpiacot. Amikor viszont májusban elkezdődtek a lazítások, az ingatlanközvetítők azt tapasztalták, hogy az emberek özönleni kezdtek – legalábbis bizonyos területeken – az ingatlanpiacra.

Ennek hátterében Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője szerint többek között az állt, hogy míg korábban a vásárlók még csak bizonytalankodtak a lakásuk adottságaival, méretével kapcsolatban, a másfél hónapos bezártság után egyre többen határozottan azt érezték, hogy ingatlanjuk túl kicsi számukra, nem felel meg az igényeiknek. De azért is igyekeztek a vásárlással a nyáron, mivel sokan bizonytalanok voltak a járvány további alakulásával kapcsolatban. Ez persze azt is jelenti, hogy a nyáron tapasztalt csúcsot egy hullámvölgy követi – jelezte Balla Ákos.

Ezt megerősítette Hart Erzsébet is, a Balla Ingatlan VIII. és IX. kerületi irodája szakmai vezetője, aki azt tapasztalta, hogy amint véget értek a kijárási korlátozások, egyszerre szinte “mindenre megjelent kereslet” az ingatlanpiacon, kiemelkedően nagy érdeklődést tanúsítottak a vevők a piacra került ingatlanok iránt. Ugyanakkor az eladásokat tekintve már nem volt ennyire kedvező a kép – tette hozzá.

Ugyanígy vélekedett Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan Csepeli és Szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője, aki elmondta, hogy májusban, júniusban és júliusban nagyobb forgalom alakult ki a Csepel-sziget és környékének Budapesten belüli és kívüli ingatlanpiacán, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Ez a nagy lendület jelentkezett a Balatonnál és a Velencei-tónál is. Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője és dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője is arról számolt be, hogy még csak kis mértékű visszaesésről sem beszélhetünk a tavalyi évhez képest, a forgalom a nyári hónapokban visszaállt az előző évi szintre.

Marosvölgyi Gabi véleménye szerint ez a nyári lendület részben az elhalasztott vásárlásoknak volt köszönhető. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy az augusztus már nem volt ennyire erős a kereslet, és az őszi hónapokban már azt lehetett megfigyelni, hogy bár van érdeklődés, egyre nagyobb a bizonytalanság, így sokan inkább a kivárás mellett döntenek ingatlanvásárlás helyett.

Nem mindenhol tapasztalták azonban a nyári hónapokban a fellendülést, jó pár olyan kerület akadt, ahol csak részben állt vissza májusban a korábban megszokott forgalom. Ezek közé tartozott több pesti kerület, például a IV., a XIV., a XV., a XVI., a XVIII., a XIX. vagy a XX. kerület, ahonnan változó, tavalyi év azonos időszakához képest mintegy 30-60 százalékos forgalomcsökkenésről számoltak be az ingatlanközvetítők.

Itt kell azonban megjegyezni azt, amire több ingatlanközvetítő is felhívta a figyelmet: a forgalomcsökkenés már a tavalyi évben elkezdődött. Mint Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta: már tavaly ősszel megtorpant a kereslet – akkor még csak stagnálás kezdődött -, ami aztán a koronavírus miatti korlátozások idején váltott át esésbe. Ugyanezt fogalmazta meg Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője, valamint Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki novemberben és decemberben tapasztalt nagyon gyenge számokat.

Ugyanakkor a budai ingatlanpiac vagy a pesti belváros már határozottan szenvedett a koronavírus járvány alatt. A bel-budai és észak-budai helyzetet a bizonytalanság és káosz szavakkal jellemezte Nagy Andrea, a Balla Ingatlan területi irodájának szakmai vezetője, aki elmondta, hogy bár sokan nézelődnek az ingatlanpiacon, hiányzik az igazi vásárlási kedv.





Schneider Zoltán, a Balla Ingatlan belvárosi irodájának szakmai vezetője ennél is komorabb képet festett. Szavaiból az derült ki, hogy gyakorlatilag összeomlott az ingatlanpiac a belvárosban. Ennek oka, hogy eltűnt a turizmus, és “zéróra csökkent” a befektetők jelenléte, márpedig a belső kerületekben korábban ők adták az eladások mintegy kilencven százalékát.

Balla Ákos megjegyezte, hogy a nyári lendület ellenére a vírus ingatlanpiaci hatásaival tartósan együtt kell élnünk. Hiszen azok az erők, melyek korábban a piacot mozgatták, alapvetően megváltoztak. Hiszen kiestek a vevők köréből befektetők, akik számára nem ez az időszak ideális a vásárlásra, inkább kivárnak, hátha mélyebbre csúsznak az árak, de kiestek a külföldiek is, mivel nem tudnak ideutazni.

A hazai vásárlók egy részét viszont sújtják az elbocsátások, de nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a hitelezés is bizonytalanná vált, a bankok szigorúbbak lettek, hiszen figyelembe veszik, hogy a gazdaság átalakul, egyes szektorok komoly problémákkal néznek szembe. Ráadásul kisebb a hatásuk az olyan támogatásoknak is, mint a CSOK, hiszen aki akarta, már korábban igénybe vette ezt – tette hozzá a szakértő.

Összességében tehát leginkább a bizonytalanság jellemzi most az ingatlanpiacot, és a nyári lendület után a kivárás jellemző mind az eladói, mind a vevői oldalon. Ennek a kiváró álláspontot indokolják az egyre romló járványügyi adatok és ezzel összefüggésben a szigorodó intézkedések, melyek nem ígérnek gyors talpraállást az ingatlanpiac számára sem.