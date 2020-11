Így növelhető az építőipari beruházások és az ingatlankezelés hatékonysága

Íme, egy “kézben fekvő”, magyar fejlesztésű szoftveres megoldás az építőipari beruházások és az ingatlankezelés hatékonyságának növelésére; azaz szoftver az építőipari és ingatlankezelési folyamatok ellenőrzésére, irányítására, amely valós idejű kommunikációt, és információ-megosztást kínál a megrendelők, kivitelezők, alvállalkozók, üzemeltetők között.

A járvány számos iparágban felgyorsította a fizikai kontaktussal járó személyes találkozások számának csökkenését eredményező digitális megoldások elterjedését azokban a munkafolyamatokban, ahol ez lehetséges. Így történt ez még az építőiparban is, amely gyorsan és eredményesen alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, miközben szereplői egyre inkább felismerik, hogy a digitalizáció az egészség védelme mellett növeli a versenyképességet, javítja a hatékonyságot. Egy hazai szoftver-megoldás a PlanRadar e célok eléréshez kínál átfogó és szó szerint akár “kézben fekvő” megoldást.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szokásos, 400 hazai építőipari kivitelező, tervező vállalkozás bevonásával készült évközi konjunktúra felmérésében szeptemberben a válaszadók 60 százaléka a szakemberhiányt, 41 százaléka a járványt, 24 százaléka a késedelmes kifizetéseket, 12 százaléka a beszerzési nehézségeket jelölte meg a tevékenységét hátráltató tényezők között. A felsorolt akadályokat a munkaszervezés javításával, a hatékonyság növelésével lehet leküzdeni, amiben nemcsak Magyarországon, hanem világszerte egyre fontosabb szerep jut a munkafolyamatok összehangolását, egységesítését, kézben tartását támogató digitalizációnak.

A PlanRadar-t eddig a világ 45 országában több mint 8000 ügyfél választotta, jelenleg 25 ezerre tehető azoknak a már futó építőipari beruházásoknak a száma, ahol ezt a megoldást használják.

Mi az a PlanRadar?

A PlanRadar tehát egy építőipari, ingatlankezelési szoftver, amely az épületek teljes életciklusán keresztül, a tervezéstől és az építéstől kezdve a működtetésen át egészen a lebontásig segíti felhasználóit a munkafolyamatok optimalizálásában, kézben tartásában. A PlanRadar webapplikáció telepítés nélkül elérhető böngészőn keresztül asztali számítógépről vagy laptop-ról. A mobil applikáció minden mobil eszközön elérhető. Az alkalmazás offline módban, internet-kapcsolat nélkül is használható.

Hogyan működik?

A felhasználók minden fontos információról: az építkezés tervrajzairól, a kivitelezés adott szakaszairól, állásáról, az elkészült ingatlan állapotáról, annak változásairól, a hatékony fenntartás és üzemeltetés biztosításához szükséges soron következő feladatokról, teendőkről bejegyzéseket, úgynevezett jegyeket készítenek, amelyeket az applikációban rögzítenek. A bejegyzésben azt is megjelölik, hogy kinek biztosítanak automatikus, azonnali hozzáférést a rendszerben frissített adatokhoz, dokumentumokhoz, tudnivalókhoz, döntésekhez, így az érintettek naprakész, folyamatos, teljeskörű tájékoztatást kapnak az építkezés, valamint az ingatlankezelés folyamatairól.

„A PlanRadar zökkenőmentes információáramlást biztosít a megbízók és a vállalkozók között, így átlagosan akár heti 7 órával is csökkentheti az adminisztrációra fordított időt, ezáltal növelheti egy-egy projekt hatékonyságát. A folyamatok valós idejű nyomon követésének köszönhetően a hibák gyorsan orvosolhatóak, a komoly kiadással járó, a tervezett költségek túllépését vagy az építkezés csúszását eredményező változások megelőzhetőek” – mondja Ibrahim Imam, a PlanRadar társalapítója, társ CEO-ja.

Az ÉVOSZ korábban idézett felmérésében a megkérdezett építőipari vállalkozások negyede az adminisztrációs terheket is megjelölte az üzleti tevékenységet akadályozó tényezők között. A PlanRadar az adatok naprakész nyilvántartásával, összesítésével ezen a területen is komoly segítséget kínál számukra.

Hogy áll most az ágazat?

2020 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 14,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 9,1, az egyéb építményeké 20,6 százalékkal. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése az augusztusihoz mérten 1,4, a májusi mélyponthoz képest 10,9 százalékkal emelkedett.

A harmadik negyedévben az építőipar termelői árai 7 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A megkötött új szerződések volumene 7,4 százalékkal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 26,4 százalékkal kisebb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 2,9 százalékkal nagyobb volt.

Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 16,3 százalékkal elmaradt a 2019. szeptember végitől. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 13,8 százalékkal magasabb, az egyéb építményeké 27,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.