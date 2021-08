Így megtalálhatod a legolcsóbb lakást? Robot segíthet benne!

A legolcsóbb lakás megkeresésében is segít a mesterséges intelligencia, és most egy hazai ingatlanos portálon is kipróbálják a tudását.

Nem kell bemutatni a Tesla és SpaceX alapítóját Elon Musk-ot, az IT cége, az OpenAI hozta létre a ma legfejlettebbnek tartott mesterséges intelligenciát, a GPT3-at, melyhez csak fokozatosan, korlátozott számban ad hozzáférést a világ fejlesztő cégeinek. Ehhez a technológiához kapott most Magyarországon hozzáférést a Realmonitor Kft., amely az ingatlanvásárlás során segít megtalálni a legjobb ajánlatot a kiszemelt ingatlanra – írja a Portfolio.hu

A mesterséges intelligencia az élet egyre több területén ver gyökeret, mára a legtöbb szolgáltatás alapvető elemévé vált. Ez a motorja a technológiai óriások személyre szabott szolgáltatásainak, a Google kereséseknek, a Netflix esti filmajánlóinak, mesterséges intelligencia segíti az autók hatékony üzemanyag fogyasztását, de ma már a kutatókat is ez segíti az új gyógyszerek létrehozásában.

Az egyes mesterséges intelligenciák “fejlettségét” a tanítása során használt paraméterek számával jellemezik. Minél több tanítható paramétere van egy mesterséges intelligenciának, annál “okosabb”. A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a tanítható paraméterek száma is rohamosan nőtt, a kezdeti pár tucat, majd pár ezer paraméterről egészen az elmúlt években létrehozott 150 millió paraméterrel rendelkező mesterséges intelligenciáig. Ezen a ponton a mesterséges intelligencia már könnyedén legyőzi az embert sakkban, go-ban, pókerben, ügyesebb a tévés vetélkedőkben és sok esetben jobban diagnosztizálja a betegeket, mint a hús-vér szakorvosok. Innen ugrott még egy nagyságrendet Elon Musk cége, az OpenAI, amely létrehozta az eddigi legfejlettebb mesterséges intelligenciát, a GPT3-at, nem kevesebb mint 175 milliárd paraméterrel.

Éppen a nem ismert képességei és ismeretlen veszélyes felhasználási formák okán a GPT3-hoz csak fokozatosan és korlátozott számban engednek hozzáférést a technológiai cégeknek. Ehhez a mesterséges intelligenciához kapott Magyarországon elsők között hozzáférést a Realmonitor Kft., az arminimum.hu üzemeltetője, hogy segítsék a lakásvásárló családokat az ingatlankeresés során.