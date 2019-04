Így lehet szinte ingyen balatoni nyaralód: itt a matek

Valóssággal ellepik a kedvelt üdülőhelyeket a belföldi turisták, a nyaralók piaca is rég nem látott mértékben dübörög. Sokan vásárolnak nyaralót hitelből, és feltehetően ki is adják azt a szezon egy időszakában. A kérdés csak az, mennyit kaszálnak azon, ha hitelből vett nyaralóikat kiadják. Vajon tisztán pénzügyi szempontból is racionális az ilyen vásárlás? Ennek jártunk utána.