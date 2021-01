Hová tűntek a befektetők a fővárosi lakáspiacról?

A vevők egy csoportja – konkrétabban a befektetők – mára eltűntek a budapesti ingatlanpiacról – ne számítson rájuk, ha eladná a lakását – húzza alá a Balla Ingatlan friss elemzése. Ráadásul az egy-két lakásos airbnb-zők már bedobták a törölközőt, és megjelentek az eladó ingatlanok piacán…

Az elmúlt két-három évben egyre gyakrabban lehetett hallani az ingatlanközvetítőktől azt, hogy az árak emelkedésével párhuzamosan kopnak ki a befektetők a budapesti ingatlanpiacról. A járvány aztán végképp elűzte őket, főleg a külföldi befektetőket.

Az egyik fontos jellemzője most a budapesti ingatlanpiacnak, hogy eltűntek róla a befektetők. Nem egy most induló folyamatról van szó, hiszen ahogy emelkedtek az ingatlanárak, úgy egyre kevésbé érte meg nekik lakást vásárolni, de közrejátszott a megtorpanásban a rövid távú lakáskiadással kapcsolatban felmerülő egyre több korlátozás is.

Ehhez járult hozzá a járvány kitörése, melynek következtében teljesen leállt a rövid távú lakáskiadás, illetve a bérleti díjak – az airbnb-s lakások piacra borulására reagálva – hatalmasat zuhantak – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai irodáinak régiós vezetője.

Ennek hatása persze leginkább azokban a kerületekben érezhető, ahol sok ilyen airbnb-s lakás működött. Ilyen az előbb említett Dél-Budán a XI. kerület, de ilyen a budapesti belváros is, főként az V. kerület.

Mint Schneider Zoltán, a Balla Ingatlan belvárosi irodájának szakmai vezetője elmondta, rendkívül nehéz most az ingatlanpiac a belvárosban, eltűnt a turizmus, “zéróra csökkent” a befektetők jelenléte. Márpedig itt korábban ők adták az eladások mintegy 90 százalékát – tette hozzá.

Magyarázata szerint a kereslet megszűnésének egyik oka a járvány miatt visszaeső turizmus, és így a rövid távú lakáskiadás teljes megtorpanása, melyet már a korábbi szigorítások is jelentős mértékben sújtottak.

A másik ok ugyanakkor az, hogy a korlátozások miatt fizikailag szinte lehetetlenné vált az, hogy a külföldi befektetők Magyarországra utazhassanak, és itt ingatlant vásároljanak.

Utóbbi kapcsán Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője is azt hangsúlyozta, hogy a külföldi vevők csökkenésének fő oka az elmúlt hónapokban a koronavírus-járvány, illetve annak hatása volt.

A járvány miatt sokan ugyanis elbizonytalanodtak, de még többen egyszerűen csak nem tudtak Magyarországra utazni, hogy lebonyolítsanak egy-egy ingatlanvásárlást, hiszen a be- és kiutazási szabályok gyakran, szinte hétről-hétre változtak. Mivel a járvány és a vele járó korlátozások nem értek véget, így várható, hogy a továbbiakban is kevés külföldi érdeklődő fog hazánkba érkezni, ennek eredményeként pedig kevesebb külföldi vevőre számíthatunk.

Balla Ákos kitért arra is, hogy a legnagyobb számban egyébként az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, illetve Németországból érkezett korábban a legtöbb látogató a hazai ingatlanpiacra, és jellemzően belvárosi, esetleg balatoni helyszínek iránt érdeklődtek. Ez egyben azt is jelenti, hogy keresleti és árfelhajtó hatással elsősorban ezekre a területekre voltak, így nyilvánvalóan a számuk csökkenése is leginkább ezeken a részeken érzékelhető, más területeken legfeljebb másodlagos, tovagyűrűző hatásról beszélhetünk, ami lényegesen mérsékeltebb.

Mindenesetre a befektetők most jellemzően inkább eladni próbálnak, nem vásárolni – tette hozzá Schneider Zoltán, aki szerint az világosan látszik, hogy az egy-két lakásos airbnb-zők már bedobták a törölközőt, és megjelentek az eladó ingatlanok piacán a lakásaikkal. A piac viszont most áll, ráadásul ezek az eladók jellemzően a piaci ár felett szeretnének megválni ingatlanjaiktól.

Egy részük hosszú távú kiadással próbálkozik, ők azonban kénytelen a zuhanó bérleti díjakkal szembesülni.