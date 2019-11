Több mint százezer magyar keresi a kenyerét külföldön, közülük sokan ki is települtek, ám a többség csak dolgozni jár a határ túloldalára, így a lakóhelyük továbbra is Magyarországon van. Éppen ezért sokan szeretnék tudni, külföldi jövedelemmel hogyan lehet lakáshitelhez jutni Magyarországon.

A külföldi, főleg nyugat-európai munka nagy előnye természetesen a magyar átlagnál lényegesen magasabb elérhető jövedelem. Ausztriában például egy hegesztő, egy lakatos vagy egy villanyszerelő akár 900 ezer Ft-nak megfelelő eurót is megkereshet, de általában a tapasztalt szakmunkások és a németül kiválóan beszélő ügyintézők is 600 ezer Ft körüli összeget vihetnek haza a határ túloldalán. Az ilyen jövedelem már lehetővé teszi, hogy valaki ne csak megéljen, hanem akár jelentősebb összeget félre is tegyen, ám egy lakás vagy ház megvásárlásához így is szüksége lehet hitelre.

Egy 600 ezer Ft-os nettó jövedelem maximum 360 ezer Ft-os havi hiteltörlesztő bevállalását teszi lehetővé akkor, ha valaki 10 éves vagy annál hosszabb kamatperiódusú lakáshitelt választ. A lakáshitel kalkulátor szerint ez akár egy 60 millió Ft-os lakáshitelre is elég lehet, aminek 10 éves kamatperiódus és 20 éves futamidő mellett a legjobb esetben akár 345 ezer Ft is lehet a havi törlesztője. Ezzel, 70%-os fedezeti arány mellett – ami most általánosnak tekinthető – akár egy 85,7 millió Ft-os ingatlan is megvásárolható hitelből, feltéve persze, hogy az igénylő képes előteremteni a minimálisan elvárt 30% önerőt, ami esetünkben 25,7 millió Ft lenne.

A minimális önerő nagysága lakáshitelek esetében elvileg 20%, ám a bankok ennél most óvatosabban járnak el, ezért írtuk a 30%-os elvárást.

Igen ám, de az egyes bankok nagyon különbözőképpen kezelik a külhoni jövedelmet. Többségük például kizárólag munkavállalói jövedelmet fogad el ebben az esetben, de ahol egyáltalán érdemes próbálkozni vállalkozó jövedelemmel, ott is egyedileg bírálják el ezeket. Vagyis, hiába van kint valakinek jól menő lángossütője, vagy működtet más vállalkozást, az ebből származó jövedelem nem feltétlenül hitelképes. Sőt, ha olyan családi vállalkozásról van szó, ahol a férj a tulajdonos, a feleség pedig bejelentett alkalmazott, akkor a feleség jövedelme ugyancsak nehezen hitelezhető.

Vannak bankok, amelyek még a külföldi minimális jövedelem mértékét is meghatározzák – például 300 ezer Ft-ban -, így aki ennél kevesebbet visz haza, az azonnal elutasításra számíthat náluk. Esetükben a rekord gyenge forint viszont jól jöhet, hiszen emiatt az elmúlt hónapokban jócskán felértékelődött az euróban szerzett jövedelem forintban számolva.

Az elvárt minimális munkaviszony hossza is erősen bankfüggő: van bank, amelyik megelégszik 3 hónap folyamatos munkaviszonnyal ugyanazon cégnél, míg máshol legalább 6-9 hónapot kell tudni leigazolni.

Talán még fontosabb, hogy sok pénzintézet kizárólag határozatlan munkaviszonyt fogad el, ám ettől még nem kell kétségbe esni, ugyanis találni olyanokat, amelyek bizonyos feltételekkel a határozott munkaviszonyra is hiteleznek. Ilyen feltétel lehet például, hogy már legalább 3 hónapja fennálljon a határozott munkaviszony, illetve még legalább 12 hónap legyen hátra belőle. Minden esetben könnyít ugyanakkor a helyzeten, ha már legalább egyszer meghosszabbították a szerződést!

Az sem mindegy ugyanakkor, hogy valaki melyik országban vállal munkát, ugyanis találtunk bankot, amelyik kizárólag az ausztriai jövedelmet fogadja el, de a többség azért az EU-s országokban (plusz Norvégia és Svájc) dolgozóknak is hitelez, de olyan is akad, ahol egyáltalán nincs megkötés az országot illetően.