Hogyan hathatnak a lakáspiac támogatásai – elemzés

2020-ban év közben is hullámzó teljesítményű lakáspiac egy megtorpanó utolsó negyedévvel búcsúzott 2020-tól. Hogyan változhat az idén januártól elérhető állami támogatások hatására a kereslet? Mire számíthatunk az árak tekintetében? Többek között ezekről a kérdésekről is beszéltek az OTP Ingatlanpont szakértői a Portfolio.hu portálon megjelent anyagban.



„Az ingatlanpiac már 2019-ben megindult konszolidációjának a koronavírus járvány vetett véget, előre hozva az egyébként is várt stagnálást. A múlt év nagyjából 130 ezresre becsült tranzakciószáma körülbelül 15 százalékos visszaesés 2019-hez képest” – foglalta össze az ingatlanpiaci folyamatokat Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A negyedéves elmozdulásokat nézve, az egyelőre még csak előzetes adatok alapján Budapesten kis mértékben, a kisebb városokban és a községekben érezhetőbben csökkentek az árak tavaly, év közben. Igaz a megyeszékhelyeken ugyanakkor további emelkedés látszott.

A piac egészén belül az újlakás-piac látványosan megsínylette a tavalyi évet, 2020 első féléve hatéves mélypont volt Budapesten mind keresletben, mind új kínálatban.





Az elmúlt évben olyan, akár hosszabb távon is ható folyamatok indultak el, nagyrészt a koronavírus járvány hatására, mint

az agglomerációk reneszánsza, a dolgozószoba, terasz, kert keresettsége.



A potenciális vásárlók számára jó hír, hogy az elméleti lakáshoz jutási idő hat év emelkedés után 2020 első félévére máris 1,5 évvel csökkent, tette hozzá az elemző.

Az árak alakulásában viszont érdekes kettős hatás küzd meg egymással: a koronavírus és annak mindenféle gazdasági következménye áll szemben a támogatások, és az azok miatt szervesen növekvő, vagy előre hozott vásárlások hatásával” – tette hozzá.

Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezető igazgatója az elmúlt év kapcsán elmondta, hogy 2020 végén sokan elhalasztották a szerződéskötést és vásárlást, megvárták az otthonteremtési támogatások indulását, az új szabályozás megjelenését. Az idei év első hónapjának eredményei biztatók, ezek is azt támasztják alá, hogy akik a tavalyi év végén kivártak, most lépnek és vásárolni fognak. Az újlakás-piacon is fellendülés tapasztalható.

„A tavalyi év első felében a lakáshitel igénylésekben is érezhető volt a koronavírus okozta bizonytalanság hatása. Ugyanakkor az látszódott, hogy ezt a hatást az állami támogatások, melyeket a magyarok egyre tudatosabban használnak ki, tompították, sőt lehetővé tették, hogy a harmadik negyedévben visszatérjen a hitelezések népszerűsége” – mondta Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője.

A lakáshitel igénylésekkel kapcsolatban hozzátette, hogy azokra az idei évben is jelentős hatással lesznek az új állami támogatási formák, melyek közül az alábbi 11-et kell kiemelni:

Az újlakások áfája ismét 5 százalék

Ezt is visszaigényelhetik azon vásárlók, akik CSOK-kal vásárolják meg az ingatlant

Ha építkeznek, akkor 5 millió forint erejéig igényelhető vissza a számlák áfatartalma

A CSOK-kal vásárlók illetékmentességet kapnak

A tetőtérbeépítésre is elérhetővé vált a CSOK

3 millió forint felújítási támogatást kapnak a gyermeket nevelő családok

Ez a 3 milliós támogatás előfinanszírozható egy 6 millió forintos kamattámogatott hitellel

A lakáshitelekhez kapcsolódó közjegyzői okirat költségét 40-50 ezer forintról 19 500 forintra csökkentették

A preferált kistelepülések – falusi CSOK – listája 200 taggal bővült

Egyszerű bejelentéssel is lehet mostantól 6 lakásos házat építeni

Az energetikai szabályok szigorítását elhalasztották: januártól csak BB energetikai besorolású, vagy 25 százalékban megújuló energiát használó ingatlan kaphatott volna engedélyt, de ennek a korábbi fejlesztések 2 százaléka felet csak meg. Az új határidő 2021. július.

További részletek itt:

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210203/erosodik-a-lakaspiaci-kereslet-meddig-tarthat-a-jo-hangulat-468106