Mi legyen a hitelfelvétellel a koronavírus járvány idején? Mit tegyen, ha a babaváró hitel igénylésének kellős közepén tartott, mielőbb beütött a koronavírus? Mire számíthat, ha családi ház építéséhez lenne szüksége áthidaló hitelre? Mit tegyen, aki még korábban hitelt vett fel? Hogyan biztosítható a jelenlegi helyzetben a hiteltörlesztés a legzökkenőmentesebben? Szakértőnk Fancsali Judit okleveles közgazdász, az egyrolakettore.hu alapítójának friss cikke azt részletezi, mi történhet a bankoknál a lakossági hitelezéssel és hiteligényléssel a koronavírus idején és azt követően.

Fegyelmezettség és deus ex machina

Lezárt határok, zárva tartó éttermek, színházak, mozik, szociális izoláció. Egész Európából és már az Egyesült Államokból is riasztó hírek érkeznek a koronavírus-járvány terjedési sebességéről, Olaszországban már jóval több mint 30.000-en betegedtek meg. A lakosság nagy része nem látott még ehhez hasonló válságot, nem ismerjük a mechanizmusát – pedig gazdasági szempontból a neheze még csak ezután jön – véli az alábbi írás szerzője az egyrolakettore.hu alapítója. (Természetesen a lakosság fegyelmezettségétől, az egyes országok intézkedéseitől nagyban függ, hogy világszinten milyen ütemben fog végigsöpörni a járvány és milyen hatásokkal számolhatunk.)

Mindenesetre a jelenleg elérhető információk szerint szeretném bemutatni, hogy mire számíthat az, aki egy ideje már hitelt törleszt, aki hitelfelvétel előtt áll, vagy aki épp a koronavírust megelőző időszakban vágott bele egy hiteligénylési folyamatba.

Mielőtt belekezdenék, szeretnék azonban tisztázni, hogy ebben a bizonytalan helyzetben rendkívül dinamikusan változik a környezet, így ez az írás is gyorsan idejétmúlttá válhat. Épp tegnap jelent meg például az a friss információ, hogy az MNB lakossági hiteltörlesztési moratóriumra szólította fel a bankokat, ez pedig jelentősen újraírhatja az alábbiakban taglaltakat. A részletek kidolgozása azonban még napokat, sőt heteket is igénybe vehet, addig is az alábbiakat érdemes megfontolni.

Mit tegyen, aki már nyakig benne van?

Ha valaki olyan élethelyzetbe került, hogy nagyobb veszteséggel járna elhalasztani a hitelfelvételi folyamatot, az az érdeke, hogy mielőbb befejeződjön a procedúra. Aki tisztában van vele, hogy fél éven belül kénytelen hitelt felvenni – például gyermeke születik, folyamatban van egy építkezés vagy családi házba költözés, annak szintén azt tudjuk tanácsolni, hogy – akárcsak egy foghúzásnál – minél előbb essen túl az igénylésen.

Ebben a helyzetben felértékelődik a fogyasztóbarát hitelek szerepe, hiszen esetükben törvényileg maximalizált átfutási időkkel számolnak, és még ha a rendkívüli helyzetre tekintettel nem is tartják be ezeket a határidőket, az ügyintézésnél az ilyen típusú kölcsönök egészen biztosan előbbre sorolódnak.

A folyamatot gyorsítani is lehet azonban néhány fogással: például előzetes értékbecslés kérésével, valamint hitel előbíráltatásával. Ez utóbbi 100 százalékos jövedelemoldali vizsgálatot jelent. Jelenleg öt bank készít ilyet, közülük van olyan, amelyik 3-6 hónapig változatlanul fenntartja az igényléskor kialkudott hitelkamatot, vagyis ezzel a kamatemelkedés elkerülése is garantálható és a jövedelmet se vizsgálják már a későbbiekben. Ez az ingatlanpiaci helyzetben kiváróknak is kiváló stratégia lehet.

A hozzám hasonló pénzügyi közvetítők pedig jelentős segítséget nyújthatnak, ugyanis egyrészt optimalizálni tudják a teljes folyamatot, másrészt vannak olyan bankok, ahol a partneri ügyintézéseket a többi kérelemnél előbbre sorolják, a partnercentrumban nincs lakossági forgalom, így kevésbé várhatóak korlátozások. Ezen felül biztosítani tudom az online folyamatot: telefonos segítséggel megismerhetőek az ajánlatok, kitölthetőek a nyomtatványok, így a legtöbb esetben csupán egyetlenegyszer van szükség a pénzintézet felkeresésére. Mindenesetre érdemes már előre felmérni a hitelfelvételi folyamat adminisztrációs igényét. Például a babaváró hitelnél sok pénzintézetbe legalább kétszer kell bemenni, de van olyan bank is, amelyik még mindig nem fogad el elektronikus bankszámlakivonatot, csak a bank által hitelesítettet – ez szintén banki ügyintézéssel és sorban állással jár.

Személyes tippem, hogy érdemes nagyobb és a lakossági hitelezés mellett már régóta elkötelezett pénzintézetet választani, mert ott van a legnagyobb esélye, hogy bármilyen, akár külső, akár belső akadályoztatás ellenére megvalósul az ügylet. Ezen felül mindenkinek azt javaslom, hogy az adásvételi szerződések szokásos, 60-90 napos határidejét duplázzák meg – természetesen ennél gyorsabban is megtörténhet a tranzakció, azonban a biztonság kedvéért érdemes a jelenlegi helyzetben rászámolni.

Felvenni vagy várni? Mit tegyen, aki döntés előtt áll?

Aki még nem kezdte el a hitelfelvételi folyamatot, annak a következő szempontok mérlegelését javasoljuk:

a veszélyhelyzet minimalizálása azt követeli meg, hogy lassítsuk a vírus terjedését, ezért olyan korlátozások vannak érvényben, amelyeknek már most tisztán látszódó negatív gazdasági hatásai vannak. Ezért ezeknek a közeljövőben jó eséllyel ingatlanár-csökkentő hatásai lesznek. Ugyanezen mechanizmus növelni fogja a nemfizető ügyfelek állományát, így a bankok vélhetően kamatot fognak emelni (hogy a korábbihoz hasonló nyereséget elérjenek), és elképzelhető, hogy szigorítanak hitelezési gyakorlatukon. Most első ízben a külföldről származó jövedelmek esetében látható példa a hiteligénylési kérelmek elutasítására. hosszabb távon viszont emelkedhetnek is az ingatlanárak, sőt, ha elhúzódna ez az állapot, akkor inflációs nyomás alá kerülne a gazdaság. Ha nagyon komoly hatásokkal járó inflációs környezet, esetleg hiperinfláció alakulna ki, és ezt előre tudnánk, akkor mégiscsak jó befektetés lehetne az ingatlan, hiszen az valószínűleg jobban tartja az értékét, miközben a hiteltörlesztő elértéktelenedhet. Ha nemcsak a szolgáltatói szegmensben lesznek munkaerő-akadozások, hanem a termelő- és feldolgozóiparban is (ahogy ezt például az Audi vagy az Opel és a Suzuki esetén már láthatjuk), akkor, sőt, ha elhúzódna ez az állapot, akkor inflációs nyomás alá kerülne a gazdaság. Ha nagyon komoly hatásokkal járó inflációs környezet, esetleg hiperinfláció alakulna ki, és ezt előre tudnánk, akkor mégiscsak jó befektetés lehetne az ingatlan, hiszen az valószínűleg jobban tartja az értékét, miközben a hiteltörlesztő elértéktelenedhet. Érdemes átgondolni azt is, hogy ha valakinek megszűnik a munkahelye vagy táppénzen, esetleg kényszerszabadságon van, akkor csökkenhet, meg is szűnhet a hitelképessége. Ez a KATA-s vállalkozói jogviszony szüneteltetése esetén is igaz. Ha pedig a társadalombiztosítási jogviszonya 30 napnál hosszabb időtartamra megszűnik, eleshet bizonyos állami támogatásoktól, például a babaváró hitel igénylésének lehetőségétől.

Ha valaki ezen szempontok mentén a halasztás mellett dönt, akkor is érdemes észben tartani, hogy nem egy-két hetes kivárásról beszélünk. A jelenlegi helyzetben és a jövőbeli kilátásokra tekintettel azt érdemes átgondolni, hogy bizonyos lépéseket lehet-e 3-4 évvel későbbre kitolni – néhány hétig halogatni a hitelfelvételt egyáltalán nem érdemes. Hacsak valaki nem hiperinflációs környezetre számít, akkor a hitelből történő befektetési célú ingatlanvásárlásnaknem most van az ideje, ha valaki nem lép időban, lehetséges, hogy a hitelből vásárlást bizony évekkel is későbbre kell halasztani.

Hitelem van, mit tegyek?

Habár az MNB nemrég bejelentett lakossági hiteltörlesztési moratóriuma nagyban megváltoztathatja a helyzetet, a jelenlegi helyzetben és a jelenlegi feltételek mellett azt javaslom, hogy akinek hitele van, azt gondolja át, hogy esetleg még most módosítsa hitelszerződését.

Akinek éven belül átárazódó, BUBOR-hoz kötött hitele van , annak érdemes most lépnie és meghoznia azt a felelős döntést, hogy befixálja a törlesztőjét . Akinek öt évre biztosítva van a hiteltörlesztő összege (tehát ötéves kamatperiódusú hitele van), de biztosan hosszabb futamidővel fogja törleszteni , számára az a tudatos megoldás, ha most hosszabb kamatperiódusra biztosítja be a hitelét – akár költségekkel járó bankváltással is. Sajnos néhány bank ugyanis nem tudja ezeket bankon belül kezelni, viszont a hitelfelvételtől számítva 3-5 éven belül meglépett bankváltás azzal járhat, hogy visszakérik a kezdetben elengedett költségeket. Ennek ellenére is a módosítás mellett érvelek, mert ha a bankok bármilyen okból elkezdenek kamatokat emelni vagy a devizakiváltásokhoz hasonlóan a bankok hirtelen összezárnak, esetleg szigorítják a hitelbírálati gyakorlatot, akkor már késő lehet. Ugyancsak megfontolandó a futamidő meghosszabbítása , amely által mérsékelhető a havi törlesztőrészlet mértéke . Ugyanis a jelenlegi bizonytalan környezetben nem tudni, milyen jövedelme lesz a családnak, viszont ha minden a pozitív forgatókönyvek szerint megy, akkor elő is lehet törleszteni vagy később vissza is tudjuk rövidíteni a hitelt. Ha valaki még korábban lakástakarékpénztárt nyitott és a jelenlegi helyzetben megtakarítását inkább likvid forrásokra váltaná, az LTP fizetését egy időre felfüggesztheti büntetés nélkül – csak azt fontolja meg, hogy ilyenkor elveszik a folyamatos fizetés mellett beígért állami támogatás.

Miért lassul a hitelfelvételi folyamat?

Az élet szinte minden szegmensének leállásával párhuzamosan természetesen a banki és a hitelfelvételi folyamatok is lelassulnak. A bankok nyitvatartása rövidül – habár home office-ban a pénzintézetek továbbra is viszik a háttérfolyamatokat, az ügyintézés akadozhat.

Ha még több embernek kell otthon maradnia, vagy esetleg megbetegszik, akkor több bankfiók is csökkentett üzemmódban, vagy egyáltalán nem fog működni. Aki viszont hozzám hasonló pénzügyi közvetítő szolgáltatásait veszi igénybe, biztos lehet benne, hogy hitelkérelme legnagyobb eséllyel célba ér, ugyanis a bankok a közvetítői partnercentrumok folyamatait iktatják ki legutoljára. Ezek ugyanis olyan központok, ahova ügyfél nem megy, kicsi a forgalom, így kevesebb az esélye a vírus terjedését célzó korlátozásoknak is.

A bankok azon vannak, hogy hitelezzenek, így jelenlegi tudásom szerint a hitelfelvételi folyamatban a szűk keresztmetszetet inkább a külső szereplők jelenthetik, vagyis az értékbecslők, közjegyzők, ügyvédek, más olyan aktorok, akik a járvány miatt kénytelenek korlátozni tevékenységüket. Például, ha a kormányablakban nincs ügyintéző vagy lassú a folyamat, akkor lelassulhat a CSOK-hoz vagy a babaváró hitelhez szükséges társadalmi jogviszony-igazolások kiadása is.

Azt is fontos lehet észben tartani, mekkora az adott hitelfelvételi ügylet adminisztrációs igénye. Például a babaváró hitelnél sok bankba kétszer is be kell menni, számos pénzintézet pedig munkáltatói igazolást vagy éppen hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot kérhet. Ezek mindegyike növeli az ügyintézés időigényét. Mindenesetre a jelenlegi helyzetben aktívan tárgyalnak arról a bankok, hogyan lehetne minden ügyet minimális személyes jelenléttel intézni.

Befejezésül mindenkinek, aki hasonló cipőben jár, csupán annyit mondhatok, hogy akár a fenti szempontok alapján alaposan gondolja át helyzetét és annak megfelelően, felelősen döntsön. Azzal azonban tisztában van mindenki, hogy nehéz jelenleg okosnak lenni, hiszen testközelből nem láttunk még ehhez hasonló válságot.