Hatalmas átalakulás a hazai szállodapiacon – És ez még csak a kezdet

A most zajló építkezések között egyre több a szálloda, legalábbis Budapesten, ahol a turisták számának növekedése teljes mértékben indokolja a férőhelyek bővítését. Az érdeklődés azonban már az alacsonyabb kategóriák iránt is erősödik, amit jól mutat, hogy az ötcsillagos helyett már a négycsillagos szállodák kihasználtsága a legmagasabb, ráadásul a fejlesztések között a hibridhotelek is kezdenek megjelenni. Az MNB kereskedelmiingatlanpiaci-jelentése három ábrát mutat be, amelyekből kiderül, hogy hol áll ma a hazai szállodapiac a néhány évvel ezelőttihez képest.