Használt 3 milliós támogatás – nagyon fontos részletek derültek ki!

Érdekes módon (a vírushelyzetre is tekintettel) Novák Katalin miniszter a Facebookon jelentette be a január 1-jétől használt lakásokra elérhető otthonfelújítási támogatás részleteit. Mint kiderült, a munkadíjra és az anyagköltségekre legfeljebb másfél-másfél millió forint lesz elszámolható (visszakapható) a legkülönfélébb felújítási és bővítési munkák esetében, akár egyes asztalosmunkákra is.

Egy család egy alkalommal veheti igénybe a támogatást, egyedülálló és elvált (de mindenképpen 25 év alatti gyermeket nevelő) szülők is megkaphatják.

A felújítási vagy bővítési munkák 2021. január 1-je után kezdhetők el, az egyes számlák kiállítása és a támogatás igénylése között eltelt idő maximumáról vagy a támogatás igénybevételének határidejéről azonban nem beszélt egyelőre a miniszter – írja a portfolio.hu.

Novák Katalin szerint január 1-jén indul “Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja”, amelynek pontjai:

27%-ról 5%-ra csökken az újértékesítésű ingatlanok áfája,

az 5%-os áfa visszaigényelhető lesz a CSOK-kal ingatlant vásárlók számára,

otthonfelújítási támogatás jön 3 millió forint erejéig,

többgenerációs otthonok támogatása (tetőtér támogatás),

illetékmentesség jön a CSOK-kal ingatlant vásárlók számára.

Az 5%-os áfa és az illeték elengedésének részletei már három hete megjelentek, ám az utóbbi időben, mint modta, rengeteg levelet kapott Novák Katalin, a kérdések jó része az otthonfelújítási programra vonatkozik.

A támogatás részletei:

– a meglévő otthont lehet a támogatásból szépíteni, bővíteni, korszerűsíteni,

– feltétele legalább egy legfeljebb 25 éves gyermek (a 12. hetétől a magzat is számít) a háztartásban,

– a támogatás a beruházás felére, maximum 3 millió forintig vehető igénybe,

– nem muszáj 3 millió forintra igénybe venni, kisebb összeg is igényelhető,

– ugyanaz a család csak egyszer veheti igénybe,

– házaspárok, élettársak, egyedülállók és elváltak is igényelhetik, ha gyermeket nevelnek (ha két helyen nevelik a gyermeket az elváltak, akkor megoszthatják a 3 milliót, de kétszer 3-at nem igényelhetnek)

– a megváltozott képességű, gyodra jogosult gyermekek esetében a 25 éves életkorral nem kell számolni,

– az egyszülős családok is igénybe vehetik a nevelt gyermekek számától függetlenül,

– a gyermekeket külön-külön nevelő elvált szülők tehát a támogatáson is osztozhatnak, de ha a két szülő közül csak az egyik nevel gyermeket, akkor ő a jogosult.

A Fő feltételek:

legalább egy nevelt gyermek,

legalább 1 éves folyamatos tb-jogviszony, maximum 30 nap megszakítással, a felsőoktatási jogviszony is számít, az utolsó 3 hónapban az álláskeresési járadék is figyelembe vehető, és a nyugdíj mellett végzett munka is beszámítható,

köztartozásmentesség.

Az igénybevétel lehetőségei:

minden család csak egyszer veheti igénybe a felújítási támogatást,

ha eladják a lakást, akkor sem kell visszafizetni a támogatást, de többször már nem élhetnek vele,

ha valaki más veszi meg ugyanazt a lakást, akkor ő felveheti ugyanarra a lakásra,

január 1-jét követően elindult felújításokra lehet igénybe venni,

gyűjteni kell az számlákat az anyagról és a munkáról, és szerződést kell kötni a munkára, erről egy blanketta szerződést ad a kormány, ezeket kell benyújtani az államkincstárhoz,

anyagköltség és munkadíj fele-fele arányban igényelhető, vagyis legfeljebb 1,5-1,5 millió forint támogatás igényelhető ezekre egyenként,

a kormányhivatalok dolga lesz a felújítások megvalósulásának ellenőrzése, a támogatás kézhezvételét követően 6 hónapon belül bármikor ellenőrizhet a kormányhivatal.

Mire lehet igénybe venni?

kültéri és beltéri munkákat egyaránt el lehet számolni,

pl. konyha vagy fürdőszoba felújítása,

közműbekötés,

fűtési rendszer cseréje,

új kazán vagy bojler beszerzése,

külső-belső szigetelés,

galéria vagy belső lépcső kialakítása,

nyílászárók cseréje,

tetőcsere vagy -felújítás,

napelemes rendszer kiépítése,

garázs vagy nyári konyha felújítása is lehet,

festés, mázolás

és bizonyos asztalosmunkák is elszámolhatók lesznek,

A pénzt a családnak

meg kell előlegeznie, és utólag tudja visszaigényelni az államkincstárnál,

az ügyeket teljes egészében elektronikusan lehet intézni,

az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követően 60 napon belül kell az államkincstárhoz beküldeni, amelynek 30 napja van az elbíráláshoz, majd további 5 napon belül kiutalják a pénzt.

A bejelentett információk nem teljes körűek, a többi részletet valószínűleg a Magyar Közlönyből ismerjük majd meg.

Ilyen lehet, hogy a szorosan vett felújítási és bővítési munkák mellett pontosan még mire (pl. mely asztalosmunkákra) lehet igénybe venni a támogatást, valamint hogy a 2021. január 1-jét követően kiállított számlák kiállításának időpontja és a támogatás igénybevétele között mennyi idő telhet el (a miniszter által említett 60 napos határidő a munkák befejezése és a számlák beküldése között eltelt maximális időre vonatkozik).

Az is érdekes lehet az érintett családoknak, hogy mi lesz a támogatás igénybevételének (ha lesz egyáltalán ilyen) a végső határideje.

Mivel a támogatás utólag igényelhető, bevezetése lökést adhat a hitelpiacnak, különösen a személyi kölcsönök és akár a felújítási célú jelzáloghitelek esetében várható ezáltal felfutás. A támogatások folyósítását követően tömeges előtörlesztésekre is számítaniuk kell a hitelezőknek.