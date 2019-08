Három éve nem történt ilyen a magyar lakáshitelekkel

A lakáspiachoz hasonlóan a lakáshitelezés növekedése is megállt júniusban, a bankok 5%-os visszaesést mutattak ki az új kihelyezésekben 2018 júniusához képest. Utoljára 2016 szeptemberében láthattunk havi szintű visszaesést. Az idei első félév egészében ezzel együtt is 13%-kal nagyobb összegben kötöttünk lakáshitel-szerződést, mint egy évvel korábban. A Pénzcentrum kalkulátora segítségével megnéztük, mekkora kamattal és törlesztőrészlettel kínálják most a bankok a legjobb lakáshiteleket.