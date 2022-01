Harmadszor is Kassák – a LIVING beruházásában

A LIVING elindítja a Kassák projektjének harmadik, egyben befejező ütemét, a Kassák Terrace-t. A XIII. kerületi, Klapka és Kassák Lajos utcák kereszteződésében található lakófejlesztés közösségi szolgáltatásokat és okos megoldásokat nyújt. A Kassák Terrace átadására várhatóan 2025 első félévében kerül sor.

A WING csoporthoz tartozó LIVING lakásfejlesztő Kassák projektjének harmadik és befejező ütemében, a Kassák Terrace lakófejlesztésben összesen 246 lakás épül fel a XIII. kerületi Klapka és Kassák Lajos utca kereszteződésében, a Váci úttól sétatávolságra.

A lakópark magas műszaki minőségben épül és kedvező ár-érték arányt kínál, a LIVING sztenderdeknek megfelelően közösségi szolgáltatásokat és okos megoldásokat is nyújt a leendő lakástulajdonosok részére.

A Kassák Terrace a praktikus stúdiólakásoktól a nagyvonalú ötszobás, panorámás penthouse lakásokig, hatékony alaprajzú, napsütötte otthonokat kínál, melyek 5 százalékos áfával vásárolhatók meg. A projekt átadása 2025 első felében várható.

A lakópark kedvező elhelyezkedésének alapja a Váci út közelsége, aminek köszönhetően kiváló infrastruktúrával rendelkezik, szolgáltatások széles köre elérhető a közvetlen közelben. A belváros autóval és tömegközlekedéssel gyorsan és könnyedén megközelíthető, mégis nyugodt, csendes környezetben található. A Kassák Terrace tökéletes választás az aktív életmód kedvelőinek is. Egy rövid sétával vagy a környéken kialakított kerékpárutakon könnyen elérhető a Margitsziget, a Duna-part vagy a megújuló Városliget.

A LIVING fejlesztései kedvező energetikai besorolásúak, amely alól a Kassák Terrace sem kivétel. A lakópark hőszivattyús megoldással, illetve felület hűtés-fűtéssel épül. A Kassák Terrace elkészültével válik teljessé a Kassák projekt 9 000 négyzetméteres belső parkja, ami hozzájárul a környék zöld felületeinek bővüléséhez.

A LIVING fejlesztéseihez híven a Kassák Terrace-ban is elérhetőek lesznek a lakók mindennapjait megkönnyítő közösségi szolgáltatások:közösségi nappalija nem csupán a relaxáció helyszíne lehet, de co-working munkateret és ennek részeként business corner szolgáltatásokat is kínál. Emellett olyan egyedi szolgáltatások is igénybe vehetőek, mint a könyvtár, takarítás, fészer, közösségiautó-szolgáltatás, vagy a 0-24 órás csomagátvétel. A LIVING szolgáltatócégének, a LIVING Service szolgáltatásainak keretében pedig profi segítség vehető igénybe többek között a lakás bérbeadásához vagy a műszaki átadás lebonyolításához, akár saját célra, akár befektetési célzattal vásárolt lakás esetében.

A Kassák Terrace, a LIVING otthonokhoz méltóan okosotthonokat kínál, amelyek SMART LIVING szolgáltatásaihoz olyan előnyök tartoznak, mint a SMART Home ingyenes alapcsomagban található központi egység, okos dugalj, ingyenes WiFi szolgáltatás, valamint fűtésszabályozás. A szolgáltatások köre külön díj ellenében igény szerint bővíthető SMART+ csomaggal.

