Hangsúlyosabb lesz a brit piac a Cordia nemzetközi terjeszkedésében

A Cordia tovább erősíti jelenlétét az Egyesült Királyságban, amely a vállalat nemzetközi terjeszkedésében kulcsfontosságú célpiacnak számít. A társaság újabb befektetéseket hajtott végre a megfizethető lakhatási szektorban azt követően, hogy a Cordia brit leányvállalata, a tavaly felvásárolt Cordia Blackswan megkezdte első lakásainak értékesítését.

Magyarország egyik vezető lakóingatlan-fejlesztője, a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia még magasabb sebességfokozatra kapcsolt az Egyesült Királyságban.

A magyar vállalat helyi stratégiai partnerével, a Matter Real Estate-tel együttműködve fektetett be az Auxesia Homes társaságba, amely a brit lakásügyi hatóság által szabályozott lakásszolgáltatóként megfizethető lakhatási lehetőségeket nyújt – főleg a brit haderő volt és jelenlegi tagjainak, az állami egészségügy alkalmazottainak, valamint a mentőszolgálati dolgozóknak.

Az Auxesia szorosan együttműködik az ingatlanfejlesztőkkel és a helyi önkormányzatokkal annak érdekében, hogy minőségi és elérhető árú lakhatási megoldásokat nyújthasson Észak-Angliában az érintettek számára.

Röviddel az Auxesia-tranzakciót megelőzően a magyar vállalat és a Matter közösen fektetett be a szintén a szabályozott lakásszektorban tevékenykedő St. Arthur Homesba, továbbá a Cordia részesedést vásárolt a Matter ingatlanbefektetési alapjában is, amely egyesült királyságbeli és írországi ingatlanfejlesztőket finanszíroz strukturált tőkebefektetéseken keresztül.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk az Egyesült Királyság ingatlanpiacának egyik speciális szegmense, a közszféra dolgozói számára elérhető lakhatási lehetőségeket nyújtó szektor fejlődéséhez. Az Auxesiába történt közös befektetés fontos lépést jelent mind a Matter Real Estate-tel való együttműködésünk, mind pedig a nemzetközi terjeszkedésünk tekintetében. Reméljük, hogy az Angliában szerzett tapasztalatokat a hazai piacon is tudjuk majd hasznosítani” – mondta Futó Gábor, a Cordia alapítója és többségi tulajdonosa.

„A Matter Real Estate-tel való közös munka, valamint a Blackswan portfóliója és tervezett beruházásai együttesen azt jelentik, hogy az Egyesült Királyságban is számos új otthon jövőbeni létrehozásához járulhatunk hozzá. Mindemellett folyamatosan keressük a további befektetési lehetőségeket mind a brit, mind más nemzetközi piacokon” – fogalmazott Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

A magyar cég azt követően számolt be a Matterrel közös ügyleteiről, hogy az elmúlt hónapban közölte: a tavaly felvásárolt és átnevezett Cordia Blackswan megkezdte azoknak az exkluzív lakásoknak az értékesítését, amelyeket a Birmingham történelmi negyedében található The Gothic projekt keretében alakít ki. A Blackswan ebben a városrészben – az Ékszernegyedben (Jewellery Quarter) – további lakóingatlan-, kereskedelmi és irodaprojekteken is dolgozik, köztük a Lloyd’s bank egykori épületének átalakításán. Ez utóbbi során úgy állítja vissza a műemlék épület régi fényét, hogy közben egy, a mai kor követelményeinek tökéletesen megfelelő, innovatív irodaházat alakít ki, amely a vállalat főhadiszállásának is otthont ad majd.