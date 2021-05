Ha ingatlant keresel, akkor ezeket a kérdéseket mindenképp tedd fel!

Ha ingatlant keresel magadnak, akkor vannak olyan kérdések amelyeket érdemes mindig feltenni, akár már a szamélyes látogatás előtt, telefonban is – állítja szakértő szerzőnk, Grabant János, aki gyakorló ingatlanos egyben.

Lakásnézésnél az alábbiak a legfontosabb kérdések, amelyeket érdemes mindig feltenni akár már telefonban is.

1. JOGI ALAPOK

Kik a tulajdonosok “papíron” és van valamiféle teher az ingatlanon? Fontos tudni azt, hogy ki a tulajdonos és vannak-e haszonélvezők. Ha több is van, akkor érdemes megkérdezni, hogy mindenki tud-e az eladásról és beleegyezette. Ha pedig hitellel is terhelt, akkor pedig arról is kell szót ejteni, hogy milyen formában szeretnék a törlesztést és mennyi a pontos fennálló tartozás.

2. MIÉRT ADJÁK EL?

Mi az eladás oka? Ebből nem csak az eladás oka derül ki, hanem az is, hogy mennyi kiköltözési időre van szükségük és általában már azt is elkezdik sorolni, hogy mik azok a bútorok, gépek amelyeket elvinnének.

3. MILYEN ÁLLAPOTBAN VAN?

Milyen műszaki és esztétikai felújítások voltak a lakáson és a társasházon belül? Kérdezz rá nyugodtan a nyílászárókra, fűtésre, villanyra, vízre, burkolatokra, mindenre. Minél több kérdést teszel fel annál pontosabb képet kapsz a vásárolni kívánt ingatlan, társasház tényleges állapotáról.

4. MILYEN A LAKÓKÖZÖSSÉG?

Mennyi a közös költség? Van-e felújítási alapja a háznak? Vannak-e elővásárlási jogok a házban? Milyen a lakóközösség, vannak-e nagyobb tartozók? Ezek a kérdések a társasházzal kapcsolatosak, de nagyon fontosak.

Kevesen kérdeznek ezeknek utána, de Én mindig tájékoztatni szoktam mindenkit erről, hiszen egy lakáson könnyen tudsz változtatni, de a társasházon és a szomszédokon nem. A ház anyagi helyzetéből pedig tudsz következtetni, hogy várhatók-e felújítások és hogy a jövőben kell-e közösköltség emeléstől, célbefizetéstől tartani.

5. PROBLÉMÁK, KIHÍVÁSOK

Van-e, volt-e a közelmúltban penészesedés, vizesedés valami komolyabb gond? Ennél általában mindenki nemet mond, majd elkezdik sorolni a korábbi (kisebb) problémákat, amelyet már Ők vagy a korábbi tulajdonos megoldott. Fontos tisztába lenni, hogy milyen “rejtett” problémák jöhetnek veled szemben.

+ 1 tipp: NÉZD MEG TÖBB NAPSZAKBAN!

Ha megnéztél egy lakást/házat és tetszett, akkor mindenképp menj vissza több napszakban is a környékre. Látni fogod azt, hogy milyen mikro környezettel találod szembe magad vásárlásnál, amely sok esetben abban a 30 – 50 percben nem derül ki amíg az ingatlanban/ingatlannál vagy.

Az esetek többségében csak egyszer nézik meg a kiválasztott lakást, amit el tudok fogadni, hiszen sokan ismerik az adott környéket, lakástípust, befektetésnek veszik, de szerintem (főleg, ha saját célra veszel) érdemes különböző napszakokban megnézi a lakást és a második megtekintésre akár szakemberekkel/szülőkkel érkezni.

Ha további tippekre kíváncsi, kérdezhet itt is, direktben a szakértőnktől:

https://www.facebook.com/grabantjanosingatlan