Gyenge a forgalom, de drágák az ingatlanok Érden

Gyenge forgalom mellett is magasan járnak az árak Érden, az ingatlanpiacon. A Balla Ingatlan elemzése.

Szerény kínálat mellett augusztusra visszaesett a kereslet Érden az ingatlanpiacon, ugyanakkor a hirdetési árak továbbra is magasan járnak. Érdeklődés leginkább az olcsóbb és az újépítésű ingatlanok iránt mutatkozik.

A járvány miatti lezárást követően ugyan érzékelni lehetett a forgalom növekedését Érd ingatlanpiacán, ez a lendület azonban lassan elhalt, így augusztus hónapban már csak szerény keresletet tapasztaltak az ingatlanközvetítők.

Mint Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője elmondta, nagyobb kereslet most az olcsóbb, valamint az újépítésű ingatlanok iránt mutatkozik. Utóbbi alapvetően az állami támogatások, a CSOK hatása. Az rendkívül ritka, amikor valaki készpénzért, támogatás nélkül akar házat vásárolni – tette hozzá.

A szakértő szerint gondot jelent az is, hogy kicsi a kínálat: míg évekkel korábban tele volt a település “eladó” táblákkal, most alig egyet-egyet látni. Ráadásul, aki megpróbálkozik eladással, első körben az is maga próbálja értékesíteni ingatlanát, mert úgy gondolja, hogy pörög a piac, magasan járnak az árak, így nem okoz majd számára gondot az értékesítés. Ez azonban nem egészen így van – derült ki az ingatlanközvetítő szavaiból.

Eközben az árak is felfelé kúsznak, de ez főleg a hirdetési árakra jellemző, melyek jelentős része teljesen elszakadt a valóságtól, aminek valószínűleg az az oka, hogy az eladók a többi hirdetésből indulnak ki. Ráadásul az is jellemző, hogy a tulajdonosok a saját ingatlanjukat jellemzően felülértékelik, és akad, aki akkor sem csökkent az áron, ha egyáltalán nem jelentkezik érdeklődő, mert továbbra is azt látja, hogy a többi ingatlant még drágábban kínálják.

Abból a szempontból persze érthetőek a magasan kitartott árak, hogy sokan nem tudnának továbblépni, ha az elképzeltnél alacsonyabb összeget kapnak az ingatlanjuk után – magyarázta az ingatlanközvetítő.

Némi hajlandóságot az árcsökkentésre inkább csak a nagyobb méretű ingatlanok tulajdonosainál tapasztalnak, bár azt lehet mondani, hogy az alku azért általában megjelenik az adásvételeknél, mintegy 5 százalék körüli mértékről lehet beszélni. Ez persze attól függ, hogy mennyire motivált az eladó, megtalálta-e már azt az ingatlant, ahová költözik, illetve mennyire túlárazott az ingatlan.

Egy jó értékesítési ár esetén, akár családi házat is el lehet adni hetek alatt. Erre volt is nemrég példa az irodánál, amikor 2 hét alatt értékesítettek egy házat.

Ami az árakat illeti, használt panellakásoknál – habár ezekből rendkívül szerény a kínálat Érden – akár 27 millió forintig is felkúsznak az árak, míg a jó helyen lévő, 70-80 négyzetméteres családi házak árai 47-55 millió forint környékén indul. Tehát például egy klasszikus, felújítandó “Kádár-kockát” 50 millió forint körüli áron lehet megvenni. Újépítésű ingatlanoknál viszont most már jellemzően 70 millió forintnál kezdődnek az árak a családi házak és az ikerházak esetében.

A magas alapanyagárak és munkadíjak persze nem tesznek jót a használt ingatlanok felújításának sem, így sokan meggondolják, hogy vegyenek-e nagyobb méretű, felújítandó ingatlant, hiszen sokszor hatalmas összeget – több 10 millió forintot – kell még rákölteni, hogy lakhatóvá váljon. És habár az emelkedő újépítésű-árak felfelé mozgatják a használt ingatlanok árait is, a felújítás nehézségei és költségei éppen ez ellen hatnak.

A jövőt ezért nehéz megjósolni, bár Hártó Regina még mindig úgy gondolja, hogy mivel túl magasak a kialakult árak a vevők anyagi lehetőségeihez képest, így egy korrekciónak is van esélye. De hogy ez mikor fog bekövetkezni – már, ha egyáltalán bekövetkezik – és milyen mértében, azt nehéz megmondani.