Forgalmas, dübörgő út menti lakás? Ki szeretne ilyet? Mutatjuk!

Kik és miért vesznek most forgalmas utak melletti lakásokat? És mennyivel olcsóbbak ezek? Ennek járt utána a Balla Ingatlan.

Természetesen sokan tudják, hogy nem könnyű értékesíteni a forgalmas útvonalak mellett fekvő lakásokat. A szakértők elmondása is megerősíti: az ilyen ingatlanok az átlagnál tovább maradnak a kínálatban. Ugyanakkor van három olyan vevői csoport, mely nyitott rájuk.

De ne szaladjunk ennyire előre. Kezdjük ott, hogy mi számít jelenleg forgalmas útnak? Mint Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta, ingatlanpiaci szempontból forgalmasnak számít minden legalább kétszer kétsávos út, illetve azok az útszakaszok, amelyeken már napközben is számottevő a forgalom, nemcsak a reggeli, illetve az esti csúcsidőben.

Szintén ide sorolható minden olyan, akár csak egy vagy kétszer egy sávos út is út, amelyen villamos közlekedik, illetve nagynak mondható a busz-, esetleg a troliforgalom. Ráadásul ezeken a forgalmas útvonalakon az átlagnál több üzlet és szolgáltató is működik, ami tovább fokozza a zajt és környezeti terhelést – tette hozzá a szakértő.

Aki keres, az tudja mivel áll szemben…

Az érdeklődők természetesen tisztában vannak a forgalmas utak mellett lévő ingatlanok hátrányaival. Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a legtöbb vevő a zajtól tart, amikor egy ilyen ingatlan megvásárlását fontolgatja. Megemlítette, hogy nemrég egy forgalmas helyen levő ingatlan megtekintése során az érdeklődő zajmérővel érkezett az ingatlanba.

De nem csak a zaj okoz problémát, hiszen mint Balla Frigyes rámutatott: a forgalmas utak mellett fekvő ingatlanoknak a homlokzatuk is gyorsabban szennyeződik, nehezebb megoldani a szellőztetést és a ruhateregetést, illetve a megnövekedett forgalom statikailag is nagyobb terhet ró az épületre – ez mind, mind plusz kockázatot jelent.

Előnye is van a forgalmas útnak!

Előnyként értékelhető ugyanakkor, hogy a forgalmas utak mellett sok esetben jobb a tömegközlekedés és az infrastruktúra – jegyezte meg Rencsevics Mária. Így azok hajlandóak elsősorban ilyen ingatlanokba költözni, akik számára ez két igen fontos tényező. Viszont akadnak olyanok is, akik korábban is zajos környéken éltek, így már megszokták és kevésbé zavarja őket. (Arról nem is szólva, hogy a modern nyílászárók sokkal jobb zajszigetelők, így azok cseréjével látványosan növelhető a komfortérzet – a szerk.)

Kik keresik e lakásokat?

Balla Frigyes szerint a forgalmas utak mellett lévő eladó ingatlanokat általában a fiatalabbak és az idősebbek egy szűkebb rétege választja, részben eltérő okok miatt. Mint mondta, a fiataloknak vonzó az átlag feletti ellátottság, a jó közlekedés és a kedvező négyzetméterár, míg az idősebbeknek további előny mindezek mellett, hogy már nem annyira érzékenyek a zajterhelésre. Rajtuk kívül a lehetséges vevők körébe tartoznak még a kereskedelmi, üzleti célú vásárlók vagy befektetők, mivel irodáknak alkalmasak lehetnek ezek az ingatlanok.

Eladhatóság, árak

Mindenesetre az átlagnál nehezebb őket eladni. Rencsevics Mária úgy fogalmazott, hogy “egy forgalmas út mellett található ingatlan általában tovább szerepel kínálatunkban”, amihez Balla Frigyes hozzátette, hogy még akár túlkínálat is kialakulhat belőlük a szűk vevőkör miatt.

Ami persze az árakra is hatással van: Balla Frigyes szerint elmondható, hogy az ilyen ingatlanok kedvezőbb áron cserélnek gazdát a csendesebb helyen lévőkhöz képest, mivel az érdeklődök az objektív hátrányokra hivatkozva általában többet akarnak alkudni a már eleve valamivel alacsonyabb négyzetméterárból.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nagyon forgalmas helyen lévő ingatlanok a szakértő szerint akár 10-15 százalékkal is alacsonyabb áron cserélhetnek gazdát a csendesebb helyen fekvő ingatlanokhoz képest. Ugyanakkor Rencsevics Mária megjegyezte, hogy ha a tulajdonos hajlandó az árazásban figyelembe venni a nagy forgalom árcsökkentő hatását, akkor ezek az ingatlanok is eladhatóak.