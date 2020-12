Jövő év február 1-jétől támogatott, csak 3%-os kamatozású, akár 10 évre is felvehető otthonfelújítási kölcsönt (feltehetően jelzáloghitel konstrukciót) kínálnak azoknak, akinek nincs elég önerejük ahhoz, hogy az akár 3 millió forintos, a felújítási költségek felére rúgó otthonfelújítási támogatással élni tudjanak – jelentette be tegnap a Facebook-on közzétett újabb videójában Novák Katalin családügyi miniszter, aki megismételte Orbán Viktor egy nappal korábbi bejelentését, és részleteket is elárult.

2021. február 1-jétől tehát államilag kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön konsrukciót kínálnak azoknak, akiknek nincs elég önerejük ahhoz, hogy az otthonfelújítási támogatással élni tudjanak – jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter

Mint ismert január 1-jétől akár 3 milliós támogatást is felvehetnek igénybe azok a gyermekes családok, akik felújítják otthonukat: pontosabban a felújítási költségek felét, legfeljebb 3 millió forintot támogatásként utólag megkaphatnak.

Akinek tehát nincs elég önerejük ahhoz, hogy az akár 3 millió forintos, a felújítási költségek felére rúgó otthonfelújítási támogatással élni tudjanak, azok otthonfelújítási kölcsönt igénylehetnek a kereskedelmi bankoknál.

Ez egy legfeljebb 6 millió forintos, akár 10 éves futamidejű, maximum 3%-os kamatozású kölcsön lesz, ahol a bankok egyedileg vizsgálják, jogosult-e az igénylő az otthonfelújítási támogatás igénybevételére. A főbb feltételek: legalább egy, 25 év alatti gyermeket nevelnek a háztartásában, van felújítási céljuk és legalább 1 éves tb-jogviszonyuk.

Persze nemcsak a bank, de a Magyar Államkincstár is megvizsgálja, hogy az igénylő jogosult-e a felújítási támogatásra: azaz két “körben” kell megfelelni a feltételeknek.

De ha a jogosult megkapja az állami 3 milliót, akkor az előre felvett hitel tőketartozásának összege ennek a támogatásnak a beszámításával, azaz akár 3 millió forinttal csökken. A 10 éves futamidő fennmaradó részében kell ezt törleszteni, a kezdetben mintegy 58 ezres havi törlesztő tehát 30 ezer forint körüli szintra csökken, ha valaki a teljes 6 milliós kölcsönt felveszi.

A Novák Katalin által emlegetett 30 ezer forintos törlesztőrészlet tehát nyilván kezdetben magasabb: amíg fel nem veszi valaki a 3 milliós támogatást, addig 6 milliós hitelösszeg, 10 éves futamidő és 3%-os kamatozás mellett mintegy 58 ezer forint az induló törlesztő.

A miniszter az is mondta, hogy a hitelfelvétel után a családnak csak egy éve lesz arra, hogy megigényelje a támogatást. Ezzel szemben aki nem vesz fel hitelt, annak erre 2022. december 31-éig lesz lehetősége, vagyis két év fog rendelkezésére állni.