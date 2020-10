Tovább folytatódhat Kelenföld és Népliget környéknek felértékelődése, mert e két pont között indulhat az úgynevezett Déli Körvasút fejlesztés. Erre a területre naponta egymillióan jönnek be és több mint kétharmaduk autóval érkezik, e forgalmat is csillapíthatja a Déli Körvasút fejlesztés.E fejlesztés célja, hogy a vonatok a jelenleginél háromszor sűrűbben járhassanak, illetve közvetlen, a várost átszelő elővárosi járatok indulhassanak Magyarország keleti és nyugati nagyvárosai és az agglomeráció települései között. Egyidejűleg három metróvonallal (M3, M4 és jövőbeni, a hévek fejlesztésével létrejövő M5) is kapcsolatot teremtve. A vasútvonal környezetének rendezésére most indul a tájépítészeti tervezés is, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) a tervezés megkezdése előtt kérdőívben kéri az újbudaiak és a vasút mellett élők véleményét arról, milyen tartalommal gazdagodjon a Körvasút környezete – áll a BFK közleményében.

E Déli Körvasút fejlesztés célja, hogy a jelenleg csak egy irányból, félóránként erre járó Székesfehérvár–Kőbánya-Kispest közötti elővárosi vonatok a jelenleginél háromszor sűrűbben járhassanak, azaz tízpercenként érkezzenek a budai agglomeráció három régiójából a tatabányai, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalról, majd Pesten is három irányba folytathassák útjukat. Ugyancsak több távolsági járat használhatja majd ezt a szakaszt, például Kelet-Magyarországról Budapesten át, az új megállókban városi csatlakozást biztosítva például a Balaton felé.

Mindez azért is lényeges, mert jelentősen felpörgetheti az agglomeráció ingatlanpiacát. Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint ma Budapest közlekedésének igazi kihívása, hogy az elővárosokból és a külső kerületekből naponta egymillióan jönnek be és több mint kétharmaduk autóval érkezik.

“A főváros és az elővárosok közlekedésében ezért új egyensúlyra van szükség a közösségi közlekedés, az autós közlekedés és a kerékpáros közlekedés között, ennek érdekében tervezünk új déli Duna-hidat a hozzá kapcsolódó új budapesti körutat, új P+R parkolókat, ezért fejlesztjük a héveket és a vasutat is. A Déli Körvasút fejlesztésének köszönhetően a külvárosokból, az elővárosokból, az agglomerációból érkezők gyorsabban, kényelmesebben, kevesebb átszállással érhetnek majd célba” – ismertette a fejlesztés céljait Fürjes Balázs.

„A vasútnak a városi közlekedés szerves részévé kell válnia, ehhez megfelelő átszállási kapcsolatokra van szükség, létrehozásuk elsődleges cél a Déli Körvasút fejlesztése során. Mivel a vasútfejlesztés a Déli Körvasút esetében városi környezetben zajlik, tekintettel kell lennünk a vasút mellett élők igényeire, és arra, hogy a Déli Körvasút fejlesztésével a környéken élők is nyerjenek.” – mondta Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Fontos, hogy az érintett szakaszon a mostani egy helyett három megálló lesz: Budán a Kopaszi-gát és az Infopark között létesülő Nádorkert megállónál lehet majd átszállni a budai fonódó villamos új ágára is. A pesti oldalon az egyik megálló a Közvágóhídnál épül, kapcsolatot adva a H7-es és H6-os HÉV-re, távlatban az 5-ös metróra, illetve az 1-es és 2-es villamosra. Az új állomás kiváltja a mai ferencvárosi megállást is. A másik új állomás pedig a Népliget délkeleti sarkánál jön majd létre, átszállási kapcsolatot teremtve az M3-as metróhoz, a népligeti buszpályaudvarhoz és a 3-as villamoshoz.

Mindezeken felül a fejlesztésekkel egy új, a Hamzsabégi úttól a Rákóczi hídig tartó összefüggő kerékpáros főtengely is létrejöhet, amely a budai felső rakparton futó kerékpárúthoz csatlakozik. A Déli Körvasút környezetének rendezésére a közösségi tervezést több lépcsőben zajlik majd, a BFK és a NIF ehhez kéri az itt élők véleményét. Elsőként a legérzékenyebb, a lakóövezetbe legjobban beépült budai szakasz funkcióinak általános környezetrendezési tervezése indul meg, az ezzel kapcsolatos kérdőív kitöltésére november 15-ig van lehetőség.