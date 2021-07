Fekete jövő: elszállnak a lakásárak és a törlesztő is!

Nőnek a lakásárak, egyre drágább az építkezés, és a lakásfelújítás, mivel a drasztikusan emelkedő anyagárak mellett a munkabér költsége is emelkedik. Mindezt pedig tetézni fogja a Jegybank alapkamat emelése, ami miatt a hitelekhez is drágábban juthatunk…

Ha pedig az inflációs folyamatokat nem sikerül kordában tartani, az alapkamat folyamatosan kúszhat fel akár havi szinten, és szintén negatívan hat a lakossági hitelekre. A Hitelválasztó.hu megvizsgálta, milyen trendek állnak a háttérben, mire számíthatunk és milyen lehetőségek várhatók a jövőben az építkezni, vagy lakást vásárolni szándékozóknak.

Mi történt az építőanyagokkal?

Építőipari anyagok tekintetében a termelési oldal problémákkal küzd a piaci igények folyamatos ellátásában. Az acél termékek ára háromszorosára, a fa és műanyag alapú termékeké pedig duplájára emelkedett. Faáruk esetében ennek oka főleg a szlovák és ukrán erdőkben történt túlzó fakitermelés, és az, hogy a vágásérett fák mennyisége rendkívül megcsappant. Szibériában még ugyan van bőven fa, viszont innen a szállítás nehézkes és drága.

Munkaerő költség szempontjából árfelhajtó tényező a hirtelen megugró hazai kereslet, ugyanis az Otthonfelújítási támogatás keretén belül sokan kezdtek ingatlan felújításba, amely igényt viszont nehezen tudnak kielégíteni a hazai vállalkozók. Ez érthető is, mivel a támogatás igénybevételére még másfél év áll rendelkezésre, és ebbe az időbe bele kell férni az egyébként egyre komolyabb kapacitás hiánnyal rendelkező kivitelezők munkájának is, így akik jövőre kívánnak komolyabb felújításba belekezdeni, azok nagy része valószínűleg lemarad a támogatásról.

Az árak növekedése azért is kellemetlen, mert a kivitelezők egyre rövidebb határidőre képesek az aktuális árajánlatokat vállalni. Egy elhúzódó felújításnál vagy építkezésnél így sokkal nagyobb az esélye, hogy kifutunk az eredeti költségvetésből, és a tervezett 15-20 %-os ráhagyás is kevés lehet, aminek finanszírozása nagyon sok családot állít kemény kihívás elé.

Abba is érdemes belegondolni, hogy jelenleg egy jól kivitelezett, igényes ingatlant 450-600 ezer forintos négyzetméter áron lehet kivitelezni. Amennyiben ez felemelkedik 600-700 ezer forintra, úgy komolyan megtorpanhat az újonnan épített lakóházak száma, mivel kevesen lesznek képesek akár a Babaváró, és CSOK támogatásokkal együtt is plusz 10-20 millió forintot biztosítani építkezésre.Továbbá a használt ingatlanok ára is százalékosan jóval alacsonyabb lesz, így nem fogja megérni építtetni.

Lakóparki ingatlanok áremelkedése

A társasházi jellegű ingatlanoknál is előfordulhat, hogy a kivitelező a nem várt költségemelkedésre hivatkozva kénytelen megemelni a vételárat. Ez a probléma szintén rengeteg embert érint, akik így drágábban juthatnak hozzá lakáshoz, mivel legtöbbjük nem számolt több milliós plusz kiadással. Továbbá a munkaerőhiány miatt szembe kell nézi azzal, hogy a generálkivitelező kénytelen lesz olcsóbb, minőségben gyengébb színvonalon dolgozó szakmunkásokat alkalmazni. Ez már most sok lakóparki ingatlan esetében megfigyelhető, aminek eredménye 40-60 millió forint kifizetése után elég bosszantóan hat.

Várható kamatemelés, forint-erősödés

A vártnál magasabb infláció miatt az MNB 0,3 %-kal, 0,9-ra emelte a jegybanki alapkamatot, és a jövőben havi rendszerességgel fogja megvizsgálni a további emelések szükségességét. Így elképzelhető, hogy év végére 1,2-1,4 %-os szintet is eléri a kamatláb. Ami viszont pozitív hatás lehet, az a forint erősödése, ami ilyen számoknál akár 345-350 forintos euró árfolyamig is felmehet. Ez azoknak jó hír, akik pl. külföldről, vagy belföldön importból szerzik be a szükséges építőanyagot, mivel az árakban akár 5-7 %-os árfolyamváltozásból adódó árcsökkenés is realizálható.

A kamatok szintje…

Amennyiben a jegybank alapkamatot emel, úgy azt a kereskedelmi bankok is követni fogják. Jelenleg a piacon főként fix kamatozású hitelt vesznek fel az igénylők. A fix kamatozás biztonságot nyújt az ügyfél számára, mivel kiszámíthatóbb a törlesztése, viszont némi kockázatot jelent a bankoknak, mivel növekvő infláció mellett a jövőben befolyó kamatbevétel reálértéken kevesebbet fog érni. Amennyiben az előrejelzések arra engednek következtetni, hogy elhúzódó kamatemelési ciklus várható, úgy erre a bankok is minden bizonnyal reagálnak, és elképzelhető, hogy a fix kamatozású konstrukciók kamatlába a jegybanki kamatemelést meghaladó mértékben emelkedik.





Fix kamatozású hitelek esetén még elérhető a piacon 10 éves kamatperiódus – ez jelenleg az hitelfelvevők számára nagyon kedvező -, de nem lenne meglepő, ha ez a lehetőség hamarosan eltűnne a banki ajánlatokból, és maximum 5 évig lehet majd fixálni a kamat mértékét.

Abban azért reménykedhetünk, hogy az ilyen mértékű inflációs kilengés nem lesz tartós, és az lassan visszatér az elvárt sávba.

Van jó döntés?

A jelen helyzetben nehéz megmondani, mi is az igazán jó azok számára, akik építkezni, vagy felújítani szeretnének. Bár a hitelek még most a legolcsóbbak, viszont amit nyerünk a réven, elveszíthetjük a vámon a dráguló építőanyagok és kivitelezési költségek révén. Esetleg az járhat jól, aki még most felveszi a szükséges hitelkeretet, de van ideje a kivitelezést későbbre halasztani, ez is azonban feltételes, és abban az esetben igaz, ha a későbbiekben valamelyest visszarendeződnek az anyagárak.

A nemzetközi piaci trendeket, építőanyag árakat nehéz itthonról befolyásolni, de munkaerő kérdésében például szabadulhat fel némi kapacitás, ha jövőre letelik az Otthonfelújítási program által nyújtott támogatás igénylésének lehetősége. Egy azonban biztos: most még nagyobb tartalékkal kell belevágni az építkezésbe felújításba.