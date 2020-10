Ezt hozzák az új lakáspiaci támogatások

Az otthonteremtési támogatások a lakás és hitelpiacon is fellendülést okozhatnak – keresletnövekedéssel és aktív piaccal számolnak a szakemberek.

Az elmúlt hetekben bejelentett otthonteremtési támogatások jelentős fellendülést okozhatnak a lakás és hitelpiacon egyaránt a Duna House elemzése szerint. Az új építésű kedvezményes lakásáfa a kínálati oldal erősödésében, míg a CSOK-os változások a támogatási forma népszerűségén és így a fizetőképes kereslet pozitív elmozdulásában fog megmutatkozni. Az Otthonfelújítási támogatás a szakértők szerint csak szigorú szabályozással és követelményekkel, például az energetikai besorolás javulásának ellenőrzésével érheti el a kívánt hatást, különben csak az újlakás-építések további bővülésének gátja lehet a szakképzett munkaerő elszívásával. A hitelmoratórium meghosszabbítása további lehetőséget ad a nehéz helyzetbe került családok pénzügyi stabilitásának megteremtésére.

„A széleskörű új otthonteremtési kedvezmények várhatóan felbolygatják majd az amúgy is erős év eleji ingatlanpiacot, amelyek az elérhető kínálatban és az árakban is okozhatnak változást. A lakásvásárlók jelentős részének érdemes még az év hátralévő részében véglegesíteni ingatlanügyleteit, amely időszak kiszámíthatóbb körülményeket biztosít számukra. – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. „Azoknak, akik már az új kedvezményeket szeretnék igénybe venni, érdemes már most körbe nézni a piacon és ingatlan és hitelpiaci oldalról is egyeztetni a szakemberekkel, a későbbi gyors és sikeres ügyletek lebonyolítása érdekében. A legtöbb tisztázatlan kérdés az otthonfelújítási program részletszabályainál találhatjuk, illetve még nem tudni, hogy a szakemberhiány milyen mértékű dráguláshoz vezethet a lakossági szolgáltatások terén és az építőiparban egyaránt.”

Népszerűbb lesz a CSOK

Az eddig bejelentett támogatások közül többnél alapfeltétel, hogy az ingatlant a Családi Otthonteremtési Kedvezmény felvételével vásároljuk meg. Az újépítésű ingatlanoknál ebben az esetben a kedvezményes 5%-os ÁFA is visszaigényelhető lesz, illetve az új és a használt ingatlanok tekintetében is illetékmentes lesz a tranzakció. Ez a kettő jelentős támogatás már azoknak is komoly alternatívát nyújt, akik eddig 1 vagy 2 gyerek meglévő vagy tervezett gyerek mellé nem szerették volna bonyolítani ingatlanügyleteiket a CSOK-os feltételekkel. „A fővárosban jellemzően az 1 vagy 2 gyerekes CSOK nem nyújtott versenyképes, reális támogatást a családok számára, azonban az új bejelentéseknek köszönhetően ez megváltozhat. Az idei év utolsó negyedévében a Budapesten benyújtott hitelügyletek 14%-hoz igényeltek CSOK-ot is a vásárlók, ez várakozásaink szerint jövőre 20% fölé is emelkedhet, amivel elérheti a mostani országos átlagot.” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. A hitelügyletek mellé 2020 harmadik negyedévében Nyugat- Magyarországon igényeltek a legtöbben CSOK-ot, a hiteles vásárlók több mint 30%-a, míg Kelet- Magyarországon az ő arányuk 27,4%-volt a Duna House Barométer adatai alapján.

Otthonfelújítás hitelből?

A jelenleg ismert szabályozás szerint az otthonfelújításra használható maximum 3 millió forintos támogatás kifizetése utólagos finanszírozással történik, így várhatóan sok családnak kell a 6 millió forintos keretösszeghez átmeneti pénzügyi segítséget kérni.

Jelenleg az előfinanszírozáshoz néhány pénzintézetnél már most is elérhető a felújítási célra használható jelzáloghitel, a többi banknál pedig az árazásban drágább szabad felhasználású jelzáloghitelben vagy személyi hitelben tudnak gondolkozni az ügyfelek. A Duna House Pénzügyek szakemberei szerint azonban várhatóan a pénzintézetek akár speciális a támogatás feltételeihez szabott pénzügyi konstrukcióval is segíthetik majd az ügyfeleket 2021-ben.