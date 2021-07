Ez fura – az 50 feletti férfiak shoppingolnak a legtöbbet…

Az 50 év feletti férfiak shoppingolnak a legtöbbet – legalábbis egy friss NRC – WING közös kutatás szerint. Azaz hetente akár többször is eljárnak a magyarok shoppingolni, a megkérdezettek közül pedig leggyakrabban az 50 év feletti férfiak töltik ezzel az idejüket. A fentiek derülnek ki az NRC által a WING megbízásából készített reprezentatív kutatásból.

Minden vizsgált korcsoport számára a megfizethető kínálat a legfontosabb szempont egy bevásárlóközpont kiválasztása során. A kutatás kitért a legfontosabb üzlettípusok kérdésére is, és a kapott adatok alapján jól látszik, hogy a szupermarketek után a ruházati boltokat jelölték meg a legtöbben – tehát a vásárlók számára fontos, hogy változatos divatmárkákat kínáljon egy bevásárlóközpont.

A bevásárlás, shoppingolás része a mindennapoknak, szinte heti rendszerességű tevékenységnek számít – derül ki az NRC által a WING megbízásából készített reprezentatív kutatásából. A válaszadók 31 százaléka 2-3 alkalommal, 29 százalékuk pedig legalább egyszer megy el bevásárolni hetente. Érdekes kortrend figyelhető meg a férfiak és a nők esetében, ugyanis míg a fiatal férfiak 69 százaléka jár megítélése szerint gyakran vásárolni, addig az 50 év feletti férfiak 75 százaléka gondolja így. Ez fordítottan igaz a kutatásban szereplő női válaszadókra: míg a fiatal, 18-29 éves nők 70 százaléka jár gyakorta shoppingolni, addig az 50 év feletti nők csupán 63 százaléka tesz így.

Shoppingolás gyakoriság a vizsgált korcsoportokban

Egy bevásárlóközpontba besétálva a vásárlók ma már a mindennapi teendőik és a bevásárlás lebonyolításán túl szeretnének minőségi időt is eltölteni. Ebből adódóan a jó lokáció és a széles szolgáltatás- és üzletpaletta leginkább az, amely jelentősen meghatározhatja egy komplexum népszerűségét a közönség körében. A kutatás alapján az is kiderült, hogy egy bevásárlóközpont kiválasztása esetén a legfontosabb elvárás minden vizsgált korcsoportban a széles és megfizethető kínálat, a megközelíthetőség és az árszínvonal. Kivételt képeztek az idősebb válaszadók, ugyanis az 50 év feletti nők és férfiak a bevásárlóközpont könnyű elérhetőségét tették az első helyre.

A kutatás arra is kitért, hogy mely üzlettípusok a legfontosabbak egy bevásárlóközpontban a válaszadók szerint. Első helyen szerepelt a szupermarket és élelmiszerbolt, ahol a vásárlók el tudják intézni a mindennapi bevásárlásukat. Második legfontosabbnak ítélték meg a ruha- és cipőboltokat, tehát jelentős szempont egy bevásárlóközpont kiválasztása során, hogy milyen divatmárkákat kínál az adott komplexum. Közel azonosan fontosak az elektronikai üzletek és a gyógyszertár, majd az ötödik helyen szerepelt a bevásárlóközpont nyújtotta gasztronómiai kínálat változatossága.

A szolgáltatáspalettán túl fontos a bevásárlóközpontok felépítése is, hiszen egy jól elrendezett tér magabiztosságot ad a vásárlónak. Egy megfelelően kialakított és jól strukturált belső térrel rendelkező bevásárlóközpontban könnyen eligazodik a bevásárlóközönség, így egyszerűen megközelíthető a vásárlótér mind a mélygarázsok, mind a földszinti bejáratok felől. Fontos tényező továbbá az épület átláthatósága és az üzletek logikus elrendezése is, a szinteket összekötő mozgólépcsők elhelyezkedése és a ház által kínált szolgáltatások megfelelő kialakítása is. Az üzletek elrendezése során javasolt például a hasonló szolgáltatástípusokat egymáshoz közel elhelyezni, így a bevásárló számára egyértelmű, hol tudja az adott teendőit elintézni.

„ A bevásárlóközpontok egyik legnagyobb előnye, hogy az egységes nyitvatartási időből adódóan kiszámíthatóságot adnak az embereknek. Ráadásul szinte minden megtalálható egy helyen és időjárástól függetlenül is könnyedén elintézhetőek a napi a teendők, de a minőségi szórakozásra is számos lehetőséget nyújtanak a közönség számára. Az EuroCenter felújítása során a teljes megújulás mellett célunk olyan bérlő portfolióval feltölteni a bevásárlóközpontot, amelyre valós igényük van a környéken élőknek és a potenciális látogatóinknak., Ennek megfelelően fogjuk bővíteni divat profilú üzleteink számát, valamint kiemelt fontossággal kezeljük az gasztronómiai és éttermi kínálatunkat. ” – mondta Nyári Margit, az Eurocenter bevásárlóközpont igazgatója.

Magyarország egyik legnagyobb ingatlanvállalkozásaként a WING 2021 tavaszán kezdte meg az óbudai EuroCenter felújítási munkálatait. A megújuló bevásárlóközpont a nemzetközi divatmárkák mellett sokszínű szolgáltatói palettával, valamint felújított mozival, gasztronómiai élményekkel és játszótérrel felszerelt tetőkerttel várja majd jövőbeli látogatóit. A beruházás révén Észak-Buda egy modern, izgalmas létesítménnyel gazdagodik, amely a funkcionalitás mellett gondoskodik a szabadidő minőségi eltöltéséről is. A fejlesztés letisztult dizájnnal, a 21. századi vásárlói igényeknek megfelelően készül. A nyitás 2022 tavaszára várható.