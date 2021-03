Idén a felújítások éve lehet, ezért a szokásostól eltérő konstrukcióval, szabad felhasználású(!) jelzáloghitelhez kapcsolódó kamatkedvezménnyel készül a várható rohamra a CIB Bank.

A januárban elindult Otthonfelújítási Program nagy robbanást hozhat Magyarországon az ingatlan-modernizáció terén. A már most látható erős keresletre és a várható igényekre reagálva a CIB Bank március elejétől érdemi kamatkedvezménnyel kínálja szabad felhasználású jelzáloghitelét azoknak az ügyfeleknek, akik lakásfelújítást terveznek.

A hitelhez egyszeri, díjmentes előtörlesztési lehetőség is társul, éppen 3 millió forintig, igazodva a 3+3 milliós államilag tmogatott felújítási konstrukcióhoz. Így, ha az igénylő ügyfelek később jogosultak lesznek az állam által nyújtott vissza nem térítendő Otthonfelújítási Támogatásra, a támogatásként kapott összeget akár díjmentesen előtörleszthetik a kölcsönbe.

A bank tapasztalatai szerint óriási érdeklődés övezi a január óta elérhető Otthonfelújítási Támogatást, amelynek lényege (mint ismert), hogy a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonuk felújítási költségeinek maximum a felét átvállalja az állam legfeljebb 3 millió forintig.

A támogatásnál az anyagköltség és a munkadíj fele vehető figyelembe, a költségeket pedig számlával kell igazolni. A jövő év végéig tartó program szinte minden felújítási célt támogat, így többek között például az energetikai korszerűsítést, a festést, a burkolást, a nyílászárók cseréjét vagy a konyha felújítását is.

Jelzáloghitel kamatkedvezménnyel

A vonatkozó kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a vissza nem térítendő támogatás mellé a bankok kamattámogatott felújítási hitelt is kínáljanak: ennek összege legfeljebb hatmillió forint lehet, tíz éves futamidővel és maximum három százalékos ügyleti kamattal.

A CIB Bank úgy döntött, hogy a széles körű ügyféligények gyors kiszolgálása érdekében a meglévő 5 és 10 éves kamatperiódusú szabad felhasználású jelzáloghitelét kínálja kamatkedvezménnyel a lakásfelújítást tervező ügyfeleinek.

A március elejétől elérhető konstrukció a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott kamattámogatás mellett igényelhető otthonfelújítási hitelnél ugyan magasabb kamattal rendelkezik, azonban nagyobb rugalmasságot ad azzal, hogy az ügyfeleknek az igénylése esetén nincs arra vonatkozó kötöttsége, hogy a felújítási munkálatok egy éven belül történjenek meg, azok befejezése később is lehet.

Amennyiben az ügyfél igénybe kívánja venni az Otthonfelújítási Támogatást, természetesen figyelembe kell venni az igénylési határidőt itt is. A bank által újonnan bevezetett kamatkedvezmény vállalkozói szerződés mellett költségvetési terv benyújtásával is igényelhető. Ezen kívül számos más előnye is van a konstrukciónak:

Akár 10 millió forintig igényelhető.

Akár 20 éves futamidőre is felvehető, mellyel a havi fizetendő törlesztőrészlet csökkenthető (a teljes visszafizetendő összeg a futamidő növelésével emelkedik).

Egyszeri díjmentes előtörlesztést lehet igénybe venni 3 millió forintig. (Akár a támogatás betörlesztésére, de a betörlesztés nem kötelező a kölcsönbe.)

Szélesebb ügyfélkör által elérhető: nem szükséges megfelelni a vonatkozó kormányrendeletben előírt feltételeknek, tehát az is igényelheti, aki a támogatásra nem jogosult.

A rugalmasságot fokozza, hogy a CIB Bank konstrukciójánál az igénylés online is elindítható és kevesebb adminisztrációt igényel az állami kamattámogatású konstrukcióhoz képest, a kamata pedig csak kis mértékben haladja meg a támogatott hitelét.

„Az Otthonfelújítási Program iránt már most jelentős érdeklődést tapasztalunk, biztosak vagyunk benne, hogy a program rendkívül népszerű lesz. Megvizsgáltuk az otthonfelújítási kölcsön bevezethetőségének lehetőségét, és a felmerült ügyféligényeket, információkat. Ezek alapján azt a döntést hoztuk, hogy annak érdekében, hogy ügyfeleink számára minél gyorsabban és minél kevesebb kötöttséggel járó megoldást tudjunk nyújtani, a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön helyett meglévő szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitelünkhöz vezetünk be – felújítási munkálatokra történő igénylés esetén – kamatkedvezményt. Várakozásaink szerint az Otthonfelújítási Program népszerűségének köszönhetően idén jelentős mértékben növekedhet a felújítási kedv Magyarországon” – nyilatkozta Kói Tibor, a CIB Bank jelzáloghitelért felelős termékfejlesztési menedzsere.

Hogyan igényelhető az Otthonfelújítási Támogatás?

Az Otthonfelújítási Támogatás iránti kérelmet a Kincstárhoz kell benyújtani, az alábbiak szerint:

– online ügyfélkapus bejelentkezéssel a „tulajdon” / „ingatlan” menüpont alatt a „Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására” elektronikus nyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok becsatolásával;

– postai úton a kitöltött kérelem-nyomtatvánnyal és a szükséges dokumentumokkal (Magyar Államkincstár, 1938 Budapest);

– vagy személyesen bármely kormányablaknál a kitöltött kérelem-nyomtatvánnyal és a szükséges dokumentumokkal.

Összege a felújítási költségek fele, de legfeljebb 3 millió forint lehet. Fontos feltétel, hogy a háztartásban legalább egy gyermek legyen, és az igénylők legalább egy éve rendelkezzenek lakóhellyel a felújítással érintett ingatlanban. A támogatás a felújítási munkálatok befejezését és az utolsó számla teljesítését követő 60 napon belül igényelhető. Az igénylőknek legalább egy év folyamatos tb-jogviszonyt kell igazolniuk, miközben a köztartozás-mentesség is feltétel. A 2022. december 31-ig igényelhető támogatást minden család egyszer veheti igénybe.