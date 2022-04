Ez a menő – az Etele Pláza újra díjazott lett

Az Etele Plaza nyerte el a legjobb kelet-közép-európai kereskedelmi fejlesztésnek járó elismerést a nemzetközi HOF Awards díjátadón. A győztest a régió ingatlanpiaci vezetőiből álló zsűri, valamint a CIJ nemzetközi szakmai lap olvasóinak szavazatai alapján választják ki.

Az Etele Plaza tavaly szeptemberben nyitotta meg kapuit Kelenföldön, Magyarország legnagyobb multimodális közlekedési csomópontjánál. A „Best of the Best Retail Development” kategóriában kitüntetett bevásárlóközpont főbejáratánál hazánk legnagyobb egybefüggő homlokzati üvegfelülete üdvözli a látogatókat.

—

A nagyvonalú előcsarnokból nyílnak a divatmárkák folyosói és az attraktív belső rendezvénytér is. A tágas éttermi szint zöldtetős, közvetlen teraszos kapcsolatával a legfrissebb bevásárlóközpont designt jeleníti meg. Az üzletek mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, fitneszterem, gyermekjátszóház és szolgáltatások széles köre várja a vásárlókat. A bevásárló-és szórakoztatóközpontban lévő Etele Cinema pedig új szintre emeli a mozi élményt.

Az ország első okosplázája már a lakásból kilépve egyénre szabott vásárlói élményt nyújt saját fejlesztésű mobilalkalmazásának és felhőalapú szolgáltatásainak köszönhetően. Az applikáció a navigációban és az ideális parkolóhely megtalálásában is segít, de a kiválasztott üzletekhez is elvezet, miközben személyre szabott ajánlatokat kínál.

Az épületben számos USB-csatlakozóval ellátott pad található, az információs pultnál pedig egy magyarul is beszélő Pepper robot igazítja útba az érdeklődőket. 1300 parkolóhely várja a látogatókat, amelyek közül csaknem 130 állomáson lehet elektromos autókat tölteni. Az épületen belül a hazai tervezésű, világújdonságot jelentő rendszer, az Óbudai Egyetemen kifejlesztett Ariadné is segíti a látássérült és vak látogatókat a tájékozódásban.

„A nemzetközi ingatlanpiaci szakma már több alkalommal is elismerte az Etele Plazát, azonban a legjobbak között versenyezni és nyerni egy rendkívüli pillanat. Igazán megtisztelő, hogy nekünk ítélték ezt a nagy presztízsű díjat. A Futurealnál továbbra is az egyik kiemelt célunk, hogy értéket teremtsünk a kereskedelmi ingatlanszektorban és olyan példaértékű projekteket valósítsunk meg, mint az Etele Plaza, az ország első okosplazája” – mondta Balástyai Márk, az Etele Plaza projektigazgatója.

A HOF Awards a legsikeresebb és legbefolyásosabb piaci szereplőket sorakoztatja fel. A Best of the Best Hall of Fame Awards a CIJ Awards sorozat csúcspontja, ahol idén cseh, magyar, lengyel, román, szerb és szlovák projektek és vállalatok mérték össze erejüket.