Érthetetlen, ami a lakáshitelekkel történik: miért csinálják ezt a magyarok?

A babaváró hitel csak minimális kiszorító hatást gyakorolt a lakáshitelekre, az is leginkább a használt lakás vásárlására felvett hitelek iránti keresletben volt kimutatható. Még így is messze használt lakásra vesszük fel a legtöbb hitelt: a felújítás, korszerűsítés, új lakás vásárlására felvett hitelek együttesen is kb. a használt lakás vásárlására fordított lakáshitel értékének felét teszik ki.