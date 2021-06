Erősebb volt a májusi lakáspiac, mint 2019-ben!

A Duna House adatai és becslései az elmúlt évek legerősebb májusi lakáspiac képét mutatják, amely az adásvételek számában 2019-hez képest 5%-os, a COVID első hulláma okozta tavalyi mélyponthoz képest pedig közel 70%-kos növekedést jelent. A szakértők várakozása szerint az ingatlanpiac 38-40 ezer tranzakciós összforgalommal zárhat a második negyedévben.

Az ingatlanközvetítő vállalat által becsült 14 198 darab adásvétel és a 89 ponton álló Keresletindex továbbra is aktív ingatlanpiacot jelöl. Ezt támasztja alá az újra rekordösszegűre, 100 milliárd forint feletti volumenre becsült jelzáloghitelpiac is, amelynek növekedésében az otthonteremtési támogatások kapcsán megjelent új hiteltermékek is szerepet játszanak.

A fővárosi agglomeráció továbbra is az ingatlanpiac egyik legaktívabb szegmense. A lokáció havi adatait vizsgálva kiderül, hogy az adásvételek több mint negyede (26%) már 50 millió forint felett zajlott, és közel fele (47%) a 35 millió forint feletti kategóriákból kerül ki. A négyzetméterárak statisztikái is a drágulásról árulkodnak, a tranzakciók 19%-a már 600 ezer forintos négyzetméterár felett történt, ez az előző hónapban csak 14% volt. Országos tekintetben Pest megyében a legmagasabb a felújítandó, illetve a rosszabb, de még lakható állapotú ingatlanok iránti kereslet. A vevők 36%-a ezeket részesítette előnyben vásárlásnál, ami valószínűleg az otthonfelújítási programmal modernizálható, elérhető árú ingatlanoknak köszönhető ebben a régióban.

Továbbra is a három legfőbb motiváció az ingatlanvásárlásnál a befektetés, az első lakás vásárlása, valamint a nagyobb otthonba való költözés. A preferenciák arányai azonban megváltoztak – nem csak a tavalyi év azonos időszakához, hanem idén áprilishoz képest is. Míg Budapesten a befektetők 41%-kal képviseltették magukat egy hónappal ezelőtt a piacon, addig most arányuk átlagosra csökkent és az első lakásvásárlók kerültek többségbe (33%). Ezzel szemben májusban vidéken nőtt jelentősen (10 százalékponttal, 33%-ra) a befektetési céllal vásárolt ingatlanok száma, amellyel átvették a vezetést a nagyobba költözés vásárlási indok előtt.