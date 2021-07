Az építkezések magán megrendelői is rosszul járnak most: otthonfelújítási támogatást igénylők kettős árhatással néznek szembe: az építőanyagok árának emelkedése mellett jelentősen nőttek a lakossági felújítási szolgáltatások kivitelezői díjai is, mindez pedig kedvezőtlen hatással van a támogatások értékére és hatékonyságára – közölte a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE) az MTI-vel.

Kiemelték, hogy az építőanyagok import összetevőket is tartalmazó részének 2021-es áremelkedése mögött a világpiacon jegyzett nyers- és alapanyagok árrobbanásának továbbgyűrűző hatása tapasztalható, ugyanakkor a lakossági felújítások kivitelezési munkadíjainak emelkedésére ilyen okot nem látnak.

A hazai építőanyag-kereskedelem mintegy kétharmadát, és számos építőanyaggyártót is összefogó Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület szerint az építőanyagok árának növekedésére részben megoldást nyújthatnak a kormány exportkorlátozó intézkedései. Az egyesület javasolja továbbá, hogy hosszabbítsák meg a lakossági otthonfelújítási támogatás igénybevételének lehetőségét, hogy a felfokozott kereslet ne emelje az árszinteket sem az építőanyagok, sem a kivitelezői díjak oldalán.

Az ÉKE tagsága szerint a lakosság számára nyújtott felújítási szolgáltatásoknál a kivitelezői munkadíjak jóval nagyobb mértékben nőttek, mint a nagy projekteknél, a díjemelés meghaladja az inflációt, vagy akár a minimális rezsióradíj 8,8 százalékos emelkedését is.

Példaként említették, hogy a hidegburkolás esetében a nettó munkadíj 2019-ben még 3500-4000 forint körül mozgott négyzetméterenként, ez a díj 2021 tavaszán a vidéki megyeszékhelyeken 8000, a fővárosban és vonzáskörzetében már akár 10 000 forintra emelkedett, júliusban pedig már helyenként elérte a 12 000 forintot.

