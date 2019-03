Elszabadul a pokol a lakáshiteleknél? Meglepő fordulat Matolcsyék döntése után

Meglehetősen gyenge reakciót mutatott a bankközi piac a Magyar Nemzeti Bank keddi döntéseire. A BUBOR elmúlt három napi alakulása azt mutatja, hogy a változó kamatozású lakáshitelek törlesztőrészletének elszabadulását egyelőre “elnapolták”. Persze továbbra is jobb félni, mint megijedni: a fix kamatozású lakáshitelek továbbra is nagyobb biztonságot nyújtanak. A lakáshitelek kamatkockázatairól is sok szó lesz Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes eljönni!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS