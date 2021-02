Elképesztő építőipari munkalehetőségek – 27%-kal több meló

Az építőipari munkák terén jelentősen megugrott az álláskeresések száma, derül ki kékgalléros álláshirdetésekben piacvezető Jófogás stratégiai partnerével, a munkaerő-kölcsönzésben élen járó Trenkwalderrel közösen készített, friss felméréséből. Január folyamán 27%-os növekedést regisztráltak az építőipari kategóriában!

Szállítás-logisztika, fizikai és segédmunka, személy- és vagyonvédelem, vendéglátás és idegenforgalom – az idei keresések alapján ezek a legkelendőbb álláskategóriák. De persze a legnagyobb növekedés most egyértelműen az építőipari állásoknál látható – legalábbis ez derül ki a kékgalléros álláshirdetésekben piacvezető Jófogás stratégiai partnerével, a munkaerő-kölcsönzésben élen járó Trenkwalderrel közösen készített friss munkaerőpiaci elemzéséből.

5%-os, visszaigényelhető lakásáfa, illetékmentes, többgenerációs CSOK, tetőtér-beépítési és otthonfelújítási támogatások. A magyar kormány 2021-re esedékes családtámogatási programjának legígéretesebb elemei már rögtön a bejelentést követően éreztették a hatásukat: a kékgalléros hirdetésekben élen járó, jelenleg 4700-nál is több álláshirdetést kínáló Jófogás adatai azt mutatják, hogy a járvány második hulláma az építőiparral kapcsolatos munkákat viselte meg a legkevésbé.

„Január folyamán 27%-os növekedést regisztráltunk az építőipari kategóriában. Ez az egyetlen kategória, ami januárban még magasabb keresési számot is produkált, mint a második hullám előtt. Mindez összhangban van a szektort érintő állami támogatáscsomagokkal és így a lakossági részről növekvő kereslettel is. Ezen túl még úgy látjuk, hogy Budapest és Pest megye mellett jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben érhető el a legtöbb vonatkozó álláshirdetés” – emelte ki Palocsay Géza, a Jófogást működtető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezetője.

A havi 2,3 millió látogatót fogadó Jófogás stratégiai partnereként a Trenkwalder ezzel egy időben egy csaknem 110 ezer álláskeresőt érintő elemzést is végzett, hogy pontosabb képet kapjon a járványhelyzetnek leginkább kitett munkavállalókról.

A vállalat adatai alapján egyértelmű, hogy a pandémia leginkább a 18-30 éves korosztályt érintette és érinti, különösen a pályakezdőket és a junior beosztású munkavállalókat. Feltűnő még, hogy a legtöbben most Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében keresnek állást.

„A különböző szektorokat összehasonlítva azonban az építőiparban sokkal hamarabb történt meg a visszarendeződés, és a vírus enyhülésével a szabad mozgás és a nemzetközi felszívóerő sem olyan mértékben tért vissza, ahogy azt sokan várták. Vagyis sok munkavállaló itthon maradt, és továbbra is ebben a szektorban szeretne dolgozni. Most csupán az a kérdés, hogy mekkora arányban és milyen feltételek mellett tudják őket foglalkoztatni a rohamléptékben szaporodó építőipari megrendeléseknek köszönhetően” – tette hozzá Hamrák Viktor, a Trenkwalder munkaerő-kölcsönzési üzletágvezetője.