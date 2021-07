Elkapkodják a kertvárosi házakat Kelet-Pesten

Vevőből lenne elég, de most a szűkös és túlárazott kínálat okoz bajt a kertvárosi és a paneles kelet-pesti ingatlanpiacon. A tényleges árak 3-7%-ot nőttek errefelé, de sok a 20-30%-kal túlárazott lakás és ház. A panelek továbbra is keresettek, de az egyre dráguló (de még a megfelelő áron hirdetett) családi házakat is elkapkodják a XIV. és XVI. kerületben a kertvárosi részeken.

Amikor a harmadik hullám kezdett laposodni és megtörtént az első korlátozások feloldása, érezhető volt egy nagyobb impulzus az ingatlanpiacon.

Ez azonban mára alábbhagyott, most már átléptünk a kissé visszafogottabb, nyári ingatlanpiaci szezonba: az érdeklődők a járvány elmúlt hónapjai után érthető módon szeretnék kiszabadulni a lakásaikból, kiélvezni a nyarat és nem ingatlanokat járni a hőségben.

A legnagyobb probléma most mégsem a kereslettel van, hanem azzal, hogy nagyon szűk a kínálati piac – jelezte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Ha megjelenik egy olyan lakás a piacon, amely a keresett kategóriába tartozik és nincs túlárazva, vagyis a piaci átlagárnál nincs 20-30 százalékkal magasabbra értékelve, akkor arra pillanatok alatt lecsapnak az érdeklődők, annyira szerény most a kínálat jó ingatlanokból – magyarázta az ingatlanközvetítő.

Megfigyelései szerint jelenleg egy erős keresleti piacról beszélhetünk, de a gyenge kínálat mellett továbbra is nagyon sok a túlárazott ingatlan. Ezek nagy része olyannyira túl van árazva, hogy egyáltalán nem mutatkozik irántuk kereslet, vagyis a vevők már az alkudozásba sem vágnak bele, egyszerűen továbblépnek a következő hirdetésig.

Ami az árakat illeti, mintegy 3-4 százalékos növekedés volt megfigyelhető az idei év során. Ezt határozottan lehetett érezni a zuglói panellakásoknál, de a téglaépítésű használt ingatlanoknál is jelentkezett. Szintén drasztikus, 5-7 százalékos áremelkedés volt jellemző a XVI. kerület kertes családi házainál, ahol ma már meg kell barátkozni 90-100 milliós alapárakkal egy jobb minőségű ház esetében. Itt is az a probléma, hogy nem olyan a kínálat, ami ki tudná elégíteni a keresleti oldal igényeit.

A túlárazottság mértéke 10-20 százalékra tehető, ami az átlagos lakásoknál 3-4 milliós ártöbbletet jelent. Egy konkrét példát is említett az ingatlanközvetítő: egy Thököly úti, kétszobás lakás induló hirdetési ára 34 millió forint volt, melyet aztán végül 28 millió forintért tudtak eladni. Ezt persze már lehetett sejteni az elején is, a tulajdonos azonban ragaszkodott a magasabb induló árhoz – tette hozzá.

Az alku ennek megfelelően jelentős, 10-20 százalékos is lehet egy-egy ingatlan esetében, ugyanakkor, ha egy lakást piaci átlagáron kínálnak, akkor alku nélkül is pillanatok alatt elkel. Viszont, ha nagyon a reális ár felett hirdetik, akkor egyáltalán nincs rá kereslet – magyarázta a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy jellemző egyébként, hogy a tranzakciók sok esetben sem eladói, sem vevői szempontból nem sürgősek, így mindkét oldal hajlamos kivárni.





Az értékesítési idők általában 3 hónap környékén alakulnak abban az esetben, ha túlárazott az ingatlan. Ilyenkor az első egy-két hónap általában azzal telik, hogy a tulajdonos kitartja az árat, majd ha valamiért mégis komolyan gondolja az eladást, akkor a harmadik-negyedik hónapban megkezdődik az ár mérséklése egy vevők számára is elfogadható szintre.

A leginkább keresett kategóriát megint a panellakások jelentik ebben a két pesti kerületben, hiszen az áraik ugyan már nagyon megközelítették a téglalakásokét, még mindig a leginkább megfizethető kategóriát jelentik. De az is megfigyelhető, hogy még ezeket a relatíve olcsó panellakásokat is sokszor csak minimális, 20 százalékos önerővel tudják megvásárolni az emberek, mivel “kevesen rohangálnak a zsebükben 20-30 millió forinttal” – fogalmazott Sebestyén Tamás.

A kétszobás, közepes méretű panellakások ára jelenleg 24-28 millió forint között mozog, ennyiért pedig nem lehet téglaépítésű lakásokat kapni. A családi házaknál a 90-100 milliós induló árak jellemzők, míg az újépítésű lakásoknál az egy évvel ezelőtti 800-850 ezer forintról már 1 millió forintig kúsztak fel az árak, de úgy néz ki, hogy ezen az áron is van rájuk kereslet.

A befektetők továbbra is jelen vannak a piacon, annak ellenére, hogy rövid távú lakáskiadásról most egyáltalán nem beszélhetünk. Keresik a jó állapotú lakásokat, melyeket hosszú távra 130-150 ezer forintért ki tudnak adni. A felújítással foglalkozó befektetők ugyanakkor nehezebb helyzetben vannak, mivel nehéz olcsó, felújítandó ingatlanokat találni, ráadásul az építőanyagárak és a munkadíjak drasztikus növekedése is nehézséget okoz számukra.

Emiatt egyébként azt is érezni lehet, hogy a jobb állapotú ingatlanok felé húznak a vevők, bár mindig találni olyanokat, akik saját maguk akarják intézni a felújítást, hogy úgy nézzen ki a lakás, ahogy ők azt megálmodták – tette hozzá a szakértő, aki végül megjegyezte, hogy az elkövetkező hónapokban inkább stagnálás lehet jellemző az ingatlanpiacon.

Ősztől várható nagyobb mozgás, ugyanakkor egy esetleges negyedik hullám befolyásolhatja ezt a prognózist, míg a jövő évet a választások teszik bizonytalanná.