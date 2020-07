Tény, hogy májusban már elkezdett magára találni az ingatlanpiac, ám például Észak-Pesten még mindig csak a járvány előtti forgalom 50 százalékát érte el. Most mindkét oldal kivár. De a szerényebb kereslet az árak lassú csökkenését is magával hozta.

A koronavírus járványhelyzet tovább mérsékelte az ingatlanpiac forgalmát, amelynek csökkenése azonban már tavaly nyáron megkezdődött a MÁP+ államkötvény kiadását követően – mondta el Balla Frigyes, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A márciusi kijárási korlátozás bevezetése ugyanakkor kifejezetten kedvezőtlenül érintette a keresletet, ebben az időszakban nagyon kevés ingatlanbemutatás történt, és igazából csak májustól kezdett magára találni a piac, de így is csak a korlátozások előtti forgalom körülbelül felét érte el.

Amellett, hogy biztonsági óvintézkedéseket kellett bevezetniük az irodáknak is, azt tapasztalták, hogy mind a megbízók, mint az ingatlankeresők egy része, akiknek nem sürgős a vásárlás vagy eladás, elkezdtek kivárni – hívta fel a figyelmet Balla Frigyes.

Ez az alacsonyabb érdeklődés pedig valamelyest csökkentette az eladási árakat, melynek mértéke 5-10 százalék körül alakult az ingatlaniroda mérései alapján. Ugyanakkor az is jellemző, hogy az ingatlantulajdonosok nagy része nehezen fogadja el az árcsökkenést, és inkább kitartják az ingatlanok árát, abban bízva, hogy hamar magára talál a piac és a korábbi magas árszinten tudják majd értékesíteni.

A mérsékeltebb érdeklődés másik következménye az, hogy az elmúlt években megszokott keresleti piac kínálativá alakult, aminek következtében az érdeklődők több ingatlan közül választhatnak, illetve a vásárlásoknál nagyobb mértékű alku érhető el, mint korábban. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapokban 20 százalékos alkura is akadt példa, ugyanakkor az átlag a korábban említett 5-10 százalék körül mozog.

A megnövekedett túlkínálat emellett természetesen jelentősen megnövelte az értékesítési időt is, így azok az ingatlantulajdonosok, akik az ingatlan árát illetően még nem reagáltak a megváltozott piaci helyzetre, a korábbi gyors eladásokhoz képest jóval hosszabb értékesítési időre számíthatnak – nyomatékosította a Balla Ingatlan kerületi szakértője.

Azt is megjegyezte azonban, hogy megfigyeléseik szerint a vírushelyzet következtében megnőtt a kereslet a családi házak iránt a két észak pesti kerületben. Úgy véli, hogy a mintegy kéthónapos bezártság sok vevő számára egyértelművé tette, hogy elsősorban a kiskorú gyermekes családoknál igen nagy problémát okoz a gyerekek mozgásigényének kielégítése a társasházi lakásokban.

Természetesen akadnak olyanok, akik nem tudják megfizetni a családi házak magasabb árait, ők továbbra is a lakások között keresgélnek: a legkeresettebb lakástípusok továbbra is a 35-60 négyzetméteres másfél, kettő vagy háromszobás (ezen belül is a 1+2-es vagy 2+1-es) ingatlanok, melyek az elmúlt hónapokban átlagosan 500 ezer forint/négyzetméter körüli áron keltek el – a kisebbek valamelyest drágábbak, a nagyobbak pedig valamelyest olcsóbbak ennél az átlagos négyzetméterárnál – tette hozzá az ingatlanközvetítő.

Akinek nem áll elegendő pénz a rendelkezésére, most is hitelre vásárol. Talán meglepő lehet, de a hitelfelvételi kedv annak ellenére nem esett vissza, hogy szigorodtak a feltételek, és egyes esetekben nőttek az elbírálási időszakok. Továbbra is nagy az érdeklődés a bankhitelek iránt, és az ingatlanközvetítők azt tapasztalják, hogy az ügyfelek mintegy fele hitel bevonásával vásárol. A hitel összege általában 10-15 millió forint között alakul – jegyezte meg Balla Frigyes.

Az ingatlanbérleti piacra kitérve elmondta, hogy a járványhelyzet hatalmas kínálatnövekedést eredményezett, ami elsősorban a felszabaduló belvárosi airbnb-s lakásoknak köszönhető. A külvárosi kiadó lakásokat ez annyiban érinti, hogy a belvárosi, mintegy 20-30 százalékos árcsökkenés elszívhatta az ügyfeleket a külvárosi bérleményektől, így a két észak-pesti kerületben kevés az érdeklődő.

És hogy mit hoz a jövő? A szakértő szerint nagyon sok még a kérdőjel: