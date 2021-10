Elérte legmagasabb pontját a Kassák Passage

Elérte legmagasabb pontját a LIVING Kassák projektjének második üteme, a Kassák Passage. A Váci úti irodafolyosóhoz közel eső, azonban mégis csendes környezetben elhelyezkedő 262 lakásos projekt kiváló lokációjának és egyedülálló szolgáltatáspalettájának köszönhetően értékálló otthonokat kínál, amelyek akár befektetési céllal is kiválóan hasznosíthatók. ALIVING sztenderdjeinek megfelelően a közösségi szolgáltatásokkal rendelkező és okosotthon funkcióval felszerelt Kassák Passage átadása 2022 második felében várható.

A Kassák projekt új ütemében 262 lakás épül fel két épületben. A LIVING sztenderdjeinek megfelelően a közösségi szolgáltatásokkal rendelkező és okosotthon funkcióval felszerelt Kassák Passage átadására várhatóan 2022 második felében kerül sor.

A lakópark a XIII. kerület dinamikusan fejlődő városrészében, a Klapka utcában található, mindössze egy utcányira a Váci úttól és annak irodafolyosójától, amely így pár percnyi sétával is elérhető. A belváros autóval és tömegközlekedéssel könnyedén megközelíthető, a biciklis közlekedést pedig a környező utcákat behálózó fejlett kerékpárút-hálózat teszi kényelmessé. A környéken jelenleg is számos fejlesztés valósul meg – éttermek, kávézók, új szolgáltatóközpontok nyílnak és zöld technológiákat is alkalmazó irodaházak épülnek, amelyek hosszú távon növelik az új lakások értékét, a Kassák Passage lakásai így könnyen elérhető otthonokat és értékálló befektetési lehetőséget jelentenek a lakásvásárlók számára.

A fejlesztésnél jelenleg már belső munkálatok (pl.: bejárati ajtótok beépítése, festés, gipszkartonozás, hidegburkolás, kazánház és vízfogadó szerelése) és a külső munkálatok (pl.: homlokzati nyílászárók beépítése és kertépítés) is zajlanak. A Kassák Passage épületeit hatékony alaprajz és az átlagnál magasabb szintű kivitelezési minőség mellett a környezettudatosság és energiahatékonyság is jellemzi. A kialakított lakások közel nulla energiaigényűek, így BB energetikai besorolású otthonok lesznek. A mintegy 700 lakásos tömb részét fogja képezni egy több mint 9000 négyzetméteres saját park, amelyet a névadó, Kassák Lajos egy-egy festménye által inspirált pihenő tarkít majd.

„A Kassák Residence sikere és a lakások népszerűsége nyomán nem volt számunkra kérdés a Kassák Passage fejlesztése, amely jelenleg az ütemterveknek megfelelően halad. A LIVING-nél nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy magas műszaki színvonalat biztosítsunk vásárlóinknak, illetve törekszünk arra, hogy a vásárlói igények alapján folyamatosan fejlesszük az általunk kínált szolgáltatások körét. Ezért is indítottuk el az országban elsőként a közösségi szolgáltatásokat a Kassák első ütemében.”– mondta Martin János, a LIVING üzletág igazgatója.

A LIVING célja olyan modern, városi 21. századi megoldásokat kínáló otthonok fejlesztése, amelyek egyszerre szolgálják a lakásvásárlók kényelmét, illetve környezetünk megóvását. Az emberközpontú szolgáltatások és intelligens megoldások pedig az ott lakók életminőségét javítják.

A tavalyi évben átadott Kassák Residence Magyarországon elsőként nyújtott lakói számára közösségi szolgáltatásokat, amelyek a Kassák Passage fejlesztésben is elérhetőek lesznek. Az egyedi szolgáltatások kínálatában többek között megtalálható: közösségi nappali-társalgó, könyvtár, takarítás, fészer, vagy a 0-24 órás csomagátvétel. A LIVING támogatja a munka és magánélet egyensúlyát, így a közös nappali a relaxáció mellett a co-working munkateret is biztosítja és ennek részeként business corner szolgáltatásokat is kínál.

A Kassák Passage – ahogyan a LIVING összes projektje – is okosotthonokat kínál, amelyek SMART LIVING szolgáltatásaihoz olyan előnyök tartoznak, mint: a SMART Home ingyenes alapcsomagban található központi egység, okos dugalj, ingyenes WiFi szolgáltatás, valamint fűtésszabályozás. A szolgáltatások köre külön díj ellenében igény szerint bővíthető SMART+ csomaggal, hogy a lakók mindennapjai még kényelmesebben telhessenek.