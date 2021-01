Egy hónap és itt az Építő-5 program 10,43 milliárddal

Február 15-én nyílik meg az Építő-5 támogatási program az építőipari kkv-k és mikrovállalkozások számára.

Idén is folytatódik az építőipar technológiai korszerűsítésére és hatékonyságának növelésére irányuló támogatási program, amelyben az ágazatban tevékenykedő mikro-, kis-, és közepes vállalkozások vehetnek részt, amelyek február 15-én reggel 8 órától adhatják be támogatási kérelmeiket az Építő-5 programra – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára most hétfőn Budapesten egy sajtótájékoztatón.

Steiner Attila, a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a 10 milliárd 429 millió forintos keretösszegű programot az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. hirdeti meg.

A programban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, amelynek mértéke a mikro vállalkozásoknál legalább 8 millió, legfeljebb pedig 50 millió forint lehet, míg a kkv-knál az elérhető támogatás 25 millió és 400 millió forint között mozog.

Ugyanakkor jelezte, a támogatás mértékét minden kedvezményezettnél egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése után határozzák meg.

Steiner Attila kiemelte, fontos, hogy a támogatott beruházásokkal olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyekre ténylegesen van piaci igény, illetve amelyek javítják a vállalkozások technológiai felkészültséget, versenyképességét és az erőforrás hatékonyságát.

Az Építő-5 programmal is a kormány az építőipar fenntartható, modern technológián alapuló fejlődését kívánja elősegíteni – mondta az államtitkár, aki szerint a technológiai korszerűsítés támogatása egyrészt az ágazat kapacitás hiányát kívánja ellensúlyozni, másrészt megteremti a munkaerőkiváltás lehetőségét.

Az államtitkár közölte, azok a vállalkozások, amelyek 2018-ban és 2019-ben már nyújtottak be támogatási kérelmet az Építő 1,2,3,4 támogatási programba, azok idén is pályázhatnak, a támogatáshalmozás szabályainak figyelembe vételével.

A vállalkozások az elektronikus pályázatkezelési felületen keresztül adhatják be pályázataikat – mondta az államtitkár, aki egyúttal hozzátette, a részletes információk a www.emi.hu oldalon olvashatóak.

A lényeg pedig az alábbi videóban is látható: