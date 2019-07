Egészen elképesztő, ami a lakáspiacon történik: ez is felveri az árakat

Egyre jobban adósodnak el a magyarok, lakáshitelekből már 3 453 milliárd forint van náluk. Ez az eladósodottsági szint azonban nem jelentős, bőven van még tartalék a lakosságnál. Azt is láthatjuk, hogy az új hiteleket leginkább használt lakásokra veszik fel az ügyfelek. Az új lakások aránya a használt lakásokhoz képest a hitelcélok között elhanyagolhatóan kicsi. A korszerűsítés, felújítás is alig jelenik meg – ehhez köze lehet annak is, hogy az ilyen kiadásokat a magyarok inkább személyi hitelből fedezik.