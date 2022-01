Drága az újépítésű -jobban megéri újszerűt venni?

Az újépítésű ingatlanok magasra kúszó árai miatt jobban megérheti újszerű lakást vásárolni – vélik a Balla Ingatlan szakértői.

A kedvezményes áfa, valamint a lakosságnak adott kedvezmények meghozták a magánberuházók kedvét is az építkezésekhez az elmúlt években, ugyanakkor ezek az árak emelkedéséhez is hozzájárultak. A tavaly év végén indult zöldhitel felpörgette a keresletet, de a kivitelezési költségek további emelkedésére lehet számtani – vélik a Balla Ingatlan szakértői.

Miért drágult ennyire?

Az újépítésűek piacán jelentős lendület alakult ki a tavalyi év végére, melyben közrejátszott, hogy október elején elindult zöld hitel. Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője szerint a további támogatásokkal együtt ez a használt piacról is vont el vevőket, hiszen – mint mondta – egy valóban jól kihasználható, kedvezményes lehetőségről van szó, mellyel igyekszik is mindenki élni, aki csak tud.

Az árak viszont magasan járnak az elmúlt évek folyamatos emelkedése hatására. Mint Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa rámutatott, az állami támogatások 2015 vége, illetve 2016 eleje óta húzzák az ingatlanpiac minden szegmensét. A támogatások közvetlen hatása az újépítésű ingatlanok áraiban is jelentkezik, hiszen a többgyermekes családok ennél a kategóriánál kapják a legnagyobb vissza nem térítendő támogatást, illetve magas összegű hitelt vehetnek fel kedvező kamat mellett.

Mivel a támogatások és a hitel felvétele egyszerűvé vált, így a beruházók beépítették ezeknek összegét az újépítésű lakások áraiba, miközben az áfacsökkentés hatása sem a lakosságnál csapódott le mérséklődő árakban, viszont fokozta az építési kedvet. Ráadásul az elmúlt 1-2 évben az építőanyagok árai, illetve az építési költségek is erőteljes növekedésnek indultak – magyarázta Balla Ákos.

Észak és Észak-Kelet Pest

A IV. és XV. kerületekben például tavaly az újépítésű ingatlanokat már 850 ezer forintos négyzetméterár környékén kínálták, de a pontos összeg függ a mérettől és a helyszíntől. Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője hozzátette, hogy az újpesti és az újpalotai részeken most csak kisebb beruházásokkal lehet találkozni, miközben az érdeklődés is visszafogott, ugyanakkor a közeli agglomerációban jelentős kereslet tapasztalható az újépítésű ingatlanok iránt.

A XIV. és XVI. kerületekben az újépítésű lakásoknál az egy évvel ezelőtti 800-850 ezer forintról már 1 millió forintig kúsztak fel az árak tavaly, de ezen az áron is volt rájuk kereslet – jelezte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A XIII. kerületben viszont már 1 millió forint feletti árakkal találkozhattunk, melyek nem is voltak alkuképesek, vagyis, ha beruházó az eladó, akkor a hirdetési ár egyben az értékesítési ár is – mutatott rá Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A dél-pesti régió

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának vezetője szerint a dél-pesti agglomerációban az újépítésű ingatlanok iránti érdeklődés ugyanakkor érezhetően visszaesett. Nézegették ugyan őket a vevők, de a folyamatosan változó – leginkább emelkedő – árak sokak lelkesedését lelohasztották. A problémát az jelenti, hogy míg Szigetszentmiklóson és környékén 50 millió alatt nem nagyon találni újépítésű ingatlanokat, illetve Dunaharasztiban és környékén már 70 millió forintos árakról beszélhetünk az ikerházak esetében, addig a kereslet 50-55 millió forintnál megáll. Ez a lélektani határ. Ha viszont egy újépítésű ingatlant mondjuk 49,9 millióért kínálnak, akkor gyakorlatilag 2 hét alatt vevőre talál, mint ahogy arra volt is példa – derült ki az ingatlanközvetítő szavaiból.

A Velencei-tó és a Balaton – csak nő és nő az ár…

Ha a másik irányban nézünk körül, akkor a Velencei-tó környékén azt látjuk, hogy az újépítésűeknél 700 ezer forintnál indulnak a négyzetméterárak, de 1 milliós árakkal is találkozni a piacon, ez azonban errefelé már nem annyira keresett – hívta fel a figyelmet dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának vezetője.

A Balatonon újabb árrobbanás következett be tavaly, pedig már korábban is lendületesen emelkedtek az árak. Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának vezetője elmondta, hogy míg 2021 februárjáig bruttó 1-1,1 millió forintba került egy jó minőségű parti társasház négyzetmétere, addig ez a tavalyi év során 1,5-1,6 millióra kúszott fel, de akadtak olyan projektek is, ahol 2 millió forintra emelkedtek a négyzetméterárak.

Hozzátette azt is, hogy ezekben a társasházakban csak a legjobb adottságú lakások keltek el gyorsan az előbb említett árakon, a többi lakás esetében kivárás volt jellemző. A vevők egy része ugyanis úgy vélekedett, hogy túlárazottak ezek az ingatlanok, és arra várnak, hogy a későbbiekben majd enged az árból a beruházó.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ezek az ingatlanok nem lesznek olcsóbbak, csak még tovább emelkedik az áruk. Korábban ez már többször bekövetkezett: vagyis azt az ingatlant, amit egyik évben még drágának találtak az érdeklődők, azt a következő évben még magasabb áron vették meg – hívta fel a figyelmet az ingatlanközvetítő.

Balla Ákos szerint a jövőben várhatóan tovább emelkednek majd az újépítésű ingatlanok árai, mivel a kivitelezési költségek és az anyagárak továbbra is felfelé kúsznak. A kormány intézkedéseinek hatására ugyan tompításra került a tavalyi évben a folyamatos áremelkedés, de Balla Ákos becslése szerint a korábbi években megszokotthoz képest mintegy harmadával magasabb kivitelezési költségek lesznek jellemzőek ezután is, annál is inkább, mivel az építőiparban beinduló “fehéredés” is az árak emelkedésének irányába hat. Az idei évben várható emelkedés az új lakások piacán akár további 10-30%-is lehet.

Azt is hozzátette, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy jelenleg több építési lokációban – jellemzően a külvárosokban -, már nem éri meg ingatlanfejlesztéssel foglalkozni, olyannyira magasra kúsztak a kivitelezési költségek. A vevőknek pedig sok esetben jobban megéri most egy újszerű, magas minőségben kivitelezett használt lakást vásárolni, mint újat.